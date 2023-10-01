Почтил память погибших: в Киев прибыл Жозеп Боррель (фото, видео)

Главу европейской дипломатии во время визита в украинскую столицу сопровождали глава МВД Игорь Клименко, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в воскресенье, 1 октября, прибыл в Киев. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем официальном Telegram-канале.

Глава украинского правительства опубликовал видео, на котором первые лица государства во главе с украинским лидером Владимиром Зеленским почтили память погибших в российско-украинской войне бойцов. Политики возложили букеты цветов к Стене памяти павших защитников Украины на Михайловской площади в Киеве. На церемонии присутствовал и Жозеп Боррель.

"С президентом Владимиром Зеленским, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком, секретарем СНБО Алексеем Даниловым, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, представителями правительства и военного командования почтили память защитников и защитниц, погибших за Украину", — подписал Шмыгаль опубликованные видеокадры.

Жозеп Боррель почтил память погибших украинских защитников Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

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После этого глава европейской дипломатии поучаствовал в мероприятиях ко Дню защитников и защитниц в Киевской крепости. На торжественной церемонии присутствовали также послы государств-партнеров Украины, представители высшего военного командования, ученики военных лицеев. А украинские воины, полицейские и спасатели получили государственные награды.

Жозеп Боррель поучаствовал в мероприятиях ко Дню защитников и защитниц в Киевской крепости. Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

Сам Боррель на своей официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter, — ред.) написал о том, что счастлив посетить украинскую столицу и встретиться с президентом нашего государства Владимиром Зеленским.

"Я счастлив быть в Киеве, чтобы вместе с президентом Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой принять участие в чествовании памяти погибших защитников и выразить поддержку тем, кто сейчас защищает Украину от неоправданной агрессии России и борется за наши общие ценности", — написал дипломат.

Боррель также опубликовал в соцсети первые фотографии со своего визита в Киев.

Глава европейской дипломатии приехал в Украину Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

Отметим, что 30 сентября Жозеп Боррель посетил разрушенный собор в Одессе. Глава европейской дипломатии посетил Спасо-Преображенский собор, разрушенный в результате обстрела ВС РФ. Боррель заявил, что место, где он находится, наглядно демонстрирует, как Россия пытается уничтожить Украину.

Напомним, что в начале июня Боррель призвал не прекращать военную поддержку Украины. Европейский политик напомнил, что все, кто имел возможность пообщаться с Путиным, отметили, что у лидера Кремля есть военный план, из-за которого он не отступится.