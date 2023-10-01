Вшанував пам'ять загиблих: до Києва прибув Жозеп Боррель (фото, відео)

Главу європейської дипломатії під час візиту до української столиці супроводжували очільник МВС Ігор Клименко, міністр оборони Рустем Умеров і глава МЗС Дмитро Кулеба.

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Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель у неділю, 1 жовтня, прибув до Києва. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму офіційному Telegram-каналі.

Глава українського уряду опублікував відео, на якому перші особи держави на чолі з українським лідером Володимиром Зеленським вшанували пам'ять загиблих у російсько-українській війні бійців. Політики поклали букети квітів до Стіни пам'яті полеглих захисників України на Михайлівській площі в Києві. На церемонії був присутній і Жозеп Боррель.

"Із президентом Володимиром Зеленським, керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, високим представником ЄС Жозепом Боррелем, представниками уряду й військового командування вшанували пам'ять захисників і захисниць, які загинули за Україну", — підписав Шмигаль опубліковані відеокадри.

Жозеп Боррель вшанував пам'ять загиблих українських захисників Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

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Після цього глава європейської дипломатії взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць у Київській фортеці. На урочистій церемонії були присутні також посли держав-партнерів України, представники вищого військового командування, учні військових ліцеїв. А українські воїни, поліцейські та рятувальники отримали державні нагороди.

Жозеп Боррель взяв участь у заходах до Дня захисників і захисниць у Київській фортеці. Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

Сам Боррель на своїй офіційній сторінці в соцмережі Х (раніше Twitter, — ред.) написав про те, що щасливий відвідати українську столицю і зустрітися з президентом нашої держави Володимиром Зеленським.

"Я щасливий бути в Києві, щоб разом із президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою взяти участь у вшануванні пам'яті загиблих захисників і висловити підтримку тим, хто зараз захищає Україну від невиправданої агресії Росії та бореться за наші спільні цінності", — написав дипломат.

Боррель також опублікував у соцмережі перші фотографії зі свого візиту до Києва.

Глава європейської дипломатії приїхав в Україну Фото: Josep Borrell Fontelles/ Х

Зазначимо, що 30 вересня Жозеп Боррель відвідав зруйнований собор в Одесі. Глава європейської дипломатії відвідав Спасо-Преображенський собор, зруйнований внаслідок обстрілу ЗС РФ. Боррель заявив, що місце, де він перебуває, наочно демонструє, як Росія намагається знищити Україну.

Нагадаємо, що на початку червня Боррель закликав не припиняти військову підтримку України. Європейський політик нагадав, що всі, хто мав змогу поспілкуватися з Путіним, зазначили, що у лідера Кремля є військовий план, через який він не відступиться.