"Россия пытается уничтожить Украину": Боррель посетил разрушенный собор в Одессе (видео)

Глава европейской дипломатии посетил Спасо-Преображенский собор, разрушенный в результате обстрела ВС РФ. Боррель заявил, что место, где он находится, наглядно демонстрирует, как Россия пытается уничтожить Украину.

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Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель записал видео из пострадавшего в июле в результате ракетной атаки ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе.

"Одесса — красивый исторический город. Она должна быть на первых полосах газет из-за своей яркой культуры, истории и духа. Но чаще она появляется на первых полосах газет из-за варварских атак России в ходе агрессии. Я свидетель обстоятельств этой войны. И как Украина платит высокую цену за это. И это [разрушенный Спасо-Преображенский собор] хороший пример, как Россия пытается уничтожить Украину", — сказал глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что год назад Россия незаконно объявила оккупированные после 24 февраля 2022 года территории Украины своими. Он добавил, что аннексия полуострова Крым также является незаконной, и ЕС поддерживает территориальную целостность Украины. Глава европейской дипломатии сообщил о поддержке Киева со стороны стран Евросоюза, в том числе в военном и дипломатическом аспектах.

"Украина имеет полное право защищаться от российской агрессии и восстановить полный контроль над своей территорией", — добавил Боррель.

Как известно, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель прибыл в Одессу 30 сентября. О его визите не сообщалось заранее.

Напомним, 23 июля ВС РФ обстреляли Одессу. В направлении областного центра было выпущено 19 ракет разных видом. Среди них пять сверзхвуковых "Ониксов", три крылатые ракеты воздушного базирования Х-22, четыре крылатые ракеты "Калибр", пять "Искандер-К" две "Искандер-М". В результате атаки был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Также ущерб нанесли Дому ученых и бульвару Жванецкого. Пострадали как минимум 22 человека. Один человек погиб.

После случившегося в посольстве Италии в Украине заявили, что страна готова помочь реконструировать Одессу. В частности, Спасо-Преображенский собор, так как обладает уникальным в мире опытом в реставрационной отрасли.

Фокус писал, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил о расширении ЕС. В состав союза могут войти десять новых государств, но о каких именно странах идет речь, Боррель не сообщил.