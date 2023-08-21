"Спасибо за поддержку": Зеленский встретился с королевой Дании Маргрете II (видео)

Украинский народ ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий со стороны Копенгагена и международных организаций, действующих в воюющей стране, отметил президент.

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Королевой Дании Маргрете II и представителями ее семьи. Об этом сообщили в Офисе президента.

Руководитель государства подчеркнул, что поддержка Украины очень много значит для всех украинцев. Украинский народ ценит личную поддержку королевской семьей гуманитарных усилий датских и международных организаций, действующих в нашей стране.

"Всегда будем благодарны за поддержку и взаимопонимание, которое встречает здесь наша борьба за жизнь и свободу", — заявил Зеленский.

Он поблагодарил датский народ, правительство и парламент за мощную гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине. Зеленский на том, насколько важно и в дальнейшем получать поддержку.

Истребители F-16 для ВСУ: визит Зеленского в Данию

Владимир Зеленский во время визита в Копенгаген получил заверения в том, что Дания предоставит Воздушным силам ВСУ самолеты F-16. Министр обороны страны Якоб Эллеманн-Йенсен подтвердил, что Украина сможет использовать анонсированные истребители F-16 только на своей территории Украины.

В Кремле отреагировали негативно на то, что Украина заменит свои самолеты современниками образцами, которые способны повлиять на поле боя. Посол России в Дании Владимир Барбин, со своей стороны, назвал решение датских властей "эскалацией".

Напомним, британский военный эксперт Шон Белл назвал F-16 "самолетами с феноменальными возможностями", но уточнил, что они не поднимутся в украинское небо раньше 2024 года. По его словам, подготовка не ограничивается только пилотами F-16. Обучение нужно пройти инженерам и диспетчерам, прежде чем их можно будет задействовать в операциях.