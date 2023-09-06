Дания объявила новый пакет военной помощи для Украины (видео)

Это уже 12-й оборонный пакет помощи от Дании. Пока не сообщали, что в него войдет, однако известно, что Украина сможет получить его уже в этом месяце.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о новом пакете военной помощи. Об этом сообщил глава государства в Facebook.

"Визит Премьер-министра Дании Метте Фредериксен важен для Украины. Мы ценим его", — сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что между Украиной и Данией состоялись содержательные и максимально конкретные переговоры в ходе которых Метте Фредериксен объявила о новом 12-м оборонном пакете в этом месяце.

Кроме этого, Зеленский и Фредериксен говорили о ситуации на поле боя, разминировании, восстановлении Украины, безопасности Черноморского региона и украинских портов.

"Каждый совместный шаг Украины и Дании делает сильнее наши народы и нашу способность защищать жизни людей. Спасибо за все проявления нашего сотрудничества и вам, Метте Фредериксен лично, и всей Дании. За то, что вы вместе с нами, помогаете Украине защищать жизнь и человечность", — добавил президент Украины.

Отметим, что пока неизвестно, что войдет в новый пакет военной помощи.

Напомним, в среду 6 сентября в Киев приехал Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Это уже третий его визит с начала полномасштабного вторжения.

6 сентября СМИ сообщали, что Германия, Нидерланды и Дания могут сформировать проект по закупке боеприпасов для Украины.

20 августа стало известно, что Дания безвозмездно передаст Украине самолеты-истребители F16. Страна планирует передать Украине первые шесть самолетов под Новый год, еще восемь — в течение 2024 года, а в течение 2025 года — еще пять. Кроме этого, Дания начала обучение восьми украинских пилотов на истребителях на датской авиабазе в Скридструпе.

Тогда министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Енсен заявил, что Украина сможет использовать истребители F-16 только на своей территории.

2 мая стало известно о передаче Данией Украине военной помощи на 1,7 млрд датских крон или более 250 млн долларов. В пакет помощи вошли машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.