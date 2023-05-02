Для контрнаступления ВСУ: Дания отправляет Украине военную помощь на более 250 млн долларов

Новый пакет помощи включает бронетехнику для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на ПВО. В Минобороны Дании заявили, что вооружение поможет украинским военным в освобождении оккупированных территорий.

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Дания предоставит Украине помощь на 1,7 млрд датских крон или более 250 млн долларов. Решение о поставках вооружения принял датский парламент. Об этом сообщил журналистам DR 2 мая исполняющий обязанности министра обороны страны Трольс Лунд Пульсен.

"Это должно помочь поддержать мощности, которых не хватает с украинской стороны, чтобы сейчас иметь успешное наступление, во время которого украинцы планируют отразить оккупированные россиянами территории", — заявил Пульсен.

В объявленный пакет помощи, по словам чиновника, входят машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону.

"Это пожертвование, надеемся, поможет Украине получить еще лучшую стартовую точку для того, чтобы стать хозяйкой в собственном доме", — сказал представитель Минобороны Дании.

В DR подчеркнули, что датский вклад актуален перед началом контрнаступления ВСУ. По данным медиа, Дания предоставила Украине помощь уже на 11 млрд крон, то есть более 1,6 млрд долларов.

Напомним, 2 мая министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что США не предоставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS из-за страха ударов ВСУ по территории РФ. Он назвал эти волнения "фантомной историей".

Также 2 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что ВС РФ пытались атаковать на Лиманском и Купянском направлениях и потерпели неудачу.