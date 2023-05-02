Войска РФ пытались атаковать на Донетчине и Харьковщине – спикер ВСУ (видео)

За сутки российские войска совершили 451 обстрел из всех калибров артиллерии по позициям ВСУ в Донецкой и Харьковской областях.

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Российские подразделения пытались четырежды атаковать на Лиманском и Купянском направлениях фронта, но получили отпор. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый 2 мая сообщил подробности в эфире телемарафона.

Он отметил, что на линии фронта в районе Бахмута ситуация остается самой сложной. Все же враг не перестает атаковать и по другим направлениям.

Спикер рассказал, что Лиманское и Купянское направления можно назвать после Бахмутского самым сложным, где оккупанты стремятся продвинуться дальше. В этих районах сосредоточены главным образом подразделения десантных войск и механизированные бригады. Большинство этих подразделений укомплектовано из мобилизованных россиян.

"Они действуют более осмотрительно", — заявил Череватый.

Также враг совершил 451 обстрел из всех калибров артиллерии. За сутки на этом участке фронта уничтожены 29 оккупантов, ранены – 84. За прошедшие сутки они четыре раза попытались штурмовать позиции наших военных.

Сергей Череватый добавил, что все попытки прорыва линий обороны украинские войска отбивают. Вооруженные силы успешно блокируют эти попытки ракетными ударами или артиллерией, а также контрнаступательными действиями.

Напомним, Череватый 1 мая российские захватчики не оставляют попыток захватить город Бахмут на Донетчине. Российская пропаганда преподносит бои за город-крепость, как вторую "битву за Сталинград", из-за чего Кремль бросает туда почти все силы, чтобы впервые за последние 10 месяцев заявить россиянам хоть о какой-то "победе".

Также 30 апреля военные 93-й бригады ВСУ показали, как сейчас выглядит Бахмут. На фотографиях, опубликованных пресс-службой бригады, видно, как российские военные разрушили город за более десяти месяцев непрерывных боев. Во многих квартирах при обстреле возникают пожары, которые некому тушить, поэтому многоэтажки еще и очень закопчены снаружи.