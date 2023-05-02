Для контрнаступу ЗСУ: Данія відправляє Україні військову допомогу на понад 250 млн доларів

До нового пакета допомоги входять бронетехніка для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на ППО. У Міноборони Данії заявили, що озброєння допоможе українським військовим у звільненні окупованих територій.

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Данія надасть Україні допомогу на 1,7 млрд данських крон або понад 250 млн доларів. Рішення про постачання озброєння ухвалив данський парламент. Про це повідомив журналістам DR 2 травня виконувач обов’язків міністра оборони країни Трольс Лунд Пульсен.

"Це має допомогти підтримати потужності, яких не вистачає з українського боку, щоб зараз мати успішний наступ, під час якого українці планують відбити окуповані росіянами території", — заявив Пульсен.

До оголошеного пакету допомоги, за словами посадовця, входять машини для розмінування, боєприпаси, польові мости та кошти на протиповітряну оборону.

"Ця пожертва, сподіваємося, допоможе Україні отримати ще кращу стартову точку для того, щоб стати господаркою у власному домі", — сказав представник Міноборони Данії.

У DR підкреслили, що данський внесок актуальний перед початком контрнаступу ЗСУ. За даними медіа, Данія надала Україні допомоги вже на 11 млрд крон, тобто понад 1,6 млрд доларів.

Нагадаємо, 2 травня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що США не надають Україні далекобійні ракети ATACMS через страх ударів ЗСУ по території РФ. Він назвав ці хвилювання "фантомною історією".

Також 2 травня речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що ЗС РФ намагалися атакувати на Лиманському та Куп’янському напрямах та зазнали невдачі.