Можно установить за 15 минут: LG представила конкурента Tesla Powerwall (видео)

Система дает пользователям возможность добавления дополнительных модулей для увеличения емкости аккумуляторов.

Компания LG Energy Solution представит в ноябре новую модульную систему хранения энергии (СХЭ) для дома под названием LG Energy Solution enblock S. Об этом говорится на официальном сайте компании-производителя.

Система предлагает простую установку и улучшенные функции безопасности. Владельцы домов могут выбрать три, четыре или пять батарейных модулей для увеличения емкости аккумуляторов. Энергоемкость различных моделей варьируется от 10,6 кВт-ч до 17,7 кВт-ч, а максимальная мощность составляет 14 кВт. По сравнению с Tesla Powerwall 2, enblock S имеет большую энергоемкость. Система может быть установлена за 15 минут и может крепиться на стене или быть поставлена внутри или снаружи помещения.

"Особенность модульных СХЭ заключается в том, что если вашему дому требуется больше резервных батарей, то вы можете добавить дополнительные модули для увеличения емкости аккумуляторов. Так, если вы установите домашнее зарядное устройство для электромобилей, а мощности вашей системы СХЭ не хватит для его поддержки в случае отключения электричества, то вы можете добавить еще один модуль", — отмечают представители компании-производителя.

LG подчеркивает безопасность системы, отмечая ее соответствие строгим стандартам. По словам производителя, enblock S прошел испытания по стандарту UL9540A и соответствует строгим стандартам безопасности, обеспечивающим предотвращение возгораний при тепловом ударе, независимо от того, где установлена система — в помещении или на улице.

Tesla Powerwall: что о ней известно

Tesla Powerwall 2 — это домашняя аккумуляторная батарея, которая может быть установлена как в доме, так и снаружи. Размеры батареи составляют 86 × 130 × 18 см при весе 100 кг. Powerwall совместима с однофазными и трехфазными электросетями, а также может быть подключена к городской электросети и солнечной батарее. Есть две версии батареи с разной емкостью: 7 и 10 кВт-ч. Младшая версия, 7 кВт-ч, пригодна для постоянного использования, может питать домашнюю сеть ночью или возмещать электрическую энергию в плохую погоду. Старшей версией, 10 кВт-ч, лучше пользоваться как резервным источником электроэнергии при отключении основного источника. Любая из версий может обеспечить постоянную выходную мощность до 2 кВт, с пиковой мощностью до 3 кВт. Для потребителей, которые имеют льготную ночную тарификацию, система Powerwall является выгодной, поскольку энергия может заряжаться только ночью и использоваться днем.

Напомним, 13 сентября Фокус писал о том, как выбрать зарядную станцию и на что обратить внимание при покупке девайса. Зарядная станция — это аккумуляторная батарея в специальном корпусе с разъемами, которая позволяет подключать различные устройства, например, зарядить смартфон или запустить холодильник. По сути своей, это большой павербанк (powerbank) с большим объемом энергии для накопления.

А в начале июня СМИ писали о том, что в США строят гигантскую батарею, работающую на ржавчине. Хранение энергии в такой необычной батареи обходится на 90% дешевле, чем в литий-ионной, но они требуют большой площади. Аккумулятор мощностью 10 МВт/1 ГВт-час планируют запустить уже в 2025 году.