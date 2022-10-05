В КНР создали гигантскую батарею емкостью 400 МВт-ч для хранения энергии на сжатом воздухе

Систему уже ввели в эксплуатацию, подключив к городской электросети на севере страны.

Related video

Буквально на этой неделе в КНР запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии на сжатом воздухе (CAES) мощностью 100 МВт, которую создали ученые из Китайской академией наук. Об этом сообщает asiatimes.com.

CAES уже подключена к сети города Чжанцзякоу. Согласно заявлениям китайских ученых, их система является экологически чистой, потому как не сжигает хранящийся воздух с помощью природного газа для рекуперации энергии, в отличие от другого подобного устройства, функционирующего в США. Китайский "аккумулятор" не предусматривает использования ископаемого топлива.

[ + – ] Китайская CAES Фото: Chinese Academy of Sciences

Новый завод способен хранить и выдавать до 400 МВт-ч, при этом эффективность его работы составляет 70,4%. Это большое достижение, пишет СМИ, потому что эффективность аналогичных систем колеблется в пределах 40%-52%.

[ + – ] Огромный аккумулятор для хранения энергии на сжатом воздухе Фото: Chinese Academy of Sciences

Ученые уверяют, что установка способна поставлять городской сети более 132 ГВт-ч электроэнергии в год, принимая на себя пиковое потребление электроэнергии, что эквивалентно потреблению максимум 60 тыс. домохозяйств. Она также позволит сэкономить около 42 тыс. т угля, который, обычно, используется в работе электростанций. Ежегодные выбросы СО2 сократятся, по предварительным данным, на 109 тыс. т. Это как если бы 23,7 тыс. автомобилей на ДВС вдруг исчезли с дорог.

"Низкие капитальные затраты, длительный срок службы, безопасность и эффективность этой конструкции, а также экологичность делают китайскую CAES "одной из самых многообещающих технологий для крупномасштабного хранения энергии", — подчеркивают инженеры.

Ранее мы информировали о том, что на рынок вышла очень емкая батарея для личного пользования, которую тут же прозвали "королевской".