У КНР створили гігантську батарею ємністю 400 МВт-год для зберігання енергії на стисненому повітрі

Систему вже ввели в експлуатацію підключивши до міської електромережі на півночі країни.

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Буквально на цьому тижні в КНР запустили найбільшу у світі систему зберігання енергії на стисненому повітрі (CAES) потужністю 100 МВт, яку створили вчені з китайської академії наук. Про це повідомляє asiatimes.com.

CAES вже підключено до мережі міста Чжанцзякоу. Згідно з заявами китайських учених, їх система є екологічно чистою, тому що не спалює повітря, що зберігається, за допомогою природного газу для рекуперації енергії, на відміну від іншого подібного пристрою, що функціонує в США. Китайський "акумулятор" не передбачає використання викопного палива.

[ + – ] Китайська CAES Фото: Chinese Academy of Sciences

Новий завод здатний зберігати та видавати до 400 МВт-год, при цьому ефективність його роботи становить 70,4%. Це велике досягнення, пише ЗМІ, тому що ефективність аналогічних систем коливається в межах 40-52%.

[ + – ] Величезний акумулятор для зберігання енергії на стисненому повітрі Фото: Chinese Academy of Sciences

Вчені запевняють, що установка здатна постачати міській мережі понад 132 ГВт-год електроенергії на рік, приймаючи пікове споживання електроенергії, що еквівалентно споживанню максимум 60 тис. домогосподарств. Вона також дозволить заощадити близько 42 тис. т вугілля, яке зазвичай використовується в роботі електростанцій. Щорічні викиди СО2 скоротяться, за попередніми даними, на 109 тис. т. Це ніби 23,7 тис. автомобілів на ДВЗ раптом зникли з доріг.

"Низькі капітальні витрати, тривалий термін служби, безпека та ефективність цієї конструкції, а також екологічність роблять китайську CAES "одною з найбільш перспективних технологій для великомасштабного зберігання енергії", — підкреслюють інженери.

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