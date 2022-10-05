Anker випустила "королівську" батарею для дому ємністю 2048 Втч та з швидкою зарядкою

Модель 767 PowerHouse перша у світі отримала технологію GaN Prime для більш ефективного живлення техніки майже будь-якого типу.

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Китайська компанія Anker представила потужну зарядну домашню станцію 767 PowerHouse, яка стала найбільшою моделлю бренду. Особливості та характеристики пристрою наводить портал Notebookcheсk.

Anker 767 PowerHouse сумісний майже з будь-якою побутовою технікою, адже його вихідна потужність складає 2400 Вт. Літій-залізо-фосфатна (LiFePO4) батарея ємністю 2048 Втч дуже швидко заряджається — всього за 2 години від звичайної розетки або за 2,5 години від сонячної електростанції потужністю 1000 Вт — для неї виробник пропонує панелі Anker 531 потужністю по 2 Додатковий акумулятор подвоїть ємність пристрою до 4096 Втч.

Новий PowerHouse отримав корпус, що нагадує дорожню валізу, з коліщатками та висувною ручкою для зручнішого транспортування. Така конструкція дозволить без особливих зусиль підкотити "павербанк" до техніки, яку потрібно підключити, а також брати його з собою в дорогу.

Компанія підкреслює, що 767 PowerHouse стала першою в світі портативною зарядною станцією з технологією GaN Prime, яка дозволяє одночасно живити кілька пристроїв завдяки розетці, портам USB-A і Type-C, а також порту автомобільного розміру. Вона також обіцяє 95% ефективність, сумісність із понад 1000 видів пристроїв та прискорює зарядку приблизно на 1 годину. Попередній продаж батарей у США та Канаді стартує 14 листопада, але вартість поки що невідома.

Раніше Xiaomi випустила незвичайний пристрій Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro, що об'єднав акумулятор і сонячну електростанцію потужністю 1800 Вт і 100 Вт відповідно. Одного повного заряду вистачає, щоб 32 рази зарядити дрон або 13 разів ноутбук.

Раніше вчені розробили рідку батарею, яка сама заряджається від Сонця. Пристрій перетворює теплові промені на електрику і може зберігати енергію до 18 років. Інженери вважають, що зможуть впровадити технологію в смартфони та інші мобільні гаджети.