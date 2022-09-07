Акумулятор та сонячна батарея на додачу: Xiaomi випустила дивний гаджет (фото)

Потужність батареї становить 1800 Вт, а потужність сонячної панелі дорівнює 100 Вт.

Xiaomi презентувала свій перший портативний акумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro. У комплекті пропонують і сонячну батарею, щоб прилад можна було живити зеленою енергією. Подробиці повідомили медіа notebookcheck.net.

Портативний акумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro має потужність 1800 Вт. Він оснащений гібридною літієвою батареєю з твердим та рідким електролітом місткістю 1 кВтг, що дозволить користувачам повністю зарядити дрон на 28 Втч 32 рази або ноутбук на 70 Втч 13 разів. Повністю зарядити акумулятор можна за 1,5 години або до 80% за 50 хв.

Завдяки вхідним портам змінного та постійного струму живити пристрій можна від розетки або від сонячної панелі (можна під'єднати відразу дві) Xiaomi Mijia потужністю 100 Вт. Блок живлення Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro має максимальну сумарну вихідну потужність 1800 Вт з 13 портами, включаючи виходи USB-A потужністю 22,5 Вт, USB-C потужністю 100 Вт і виходи змінного струму потужністю 1800 Вт.

[ + – ] Портативний акумулятор Xiaomi Фото: Xiaomi

Передбачено можливість підключення до пристрою через Bluetooth. Так, за допомогою смартфона та програми Mijia користувачі зможуть переглядати інформацію про джерело живлення в режимі реального часу. Інші функції пристрою включають вбудоване світлодіодне підсвічування та BMS для захисту гаджета від таких проблем, як перегрів.

Електростанція дуже компактна та важить 16,9 кг. За замовленням Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro продається в Китаї за $862. Очікується, що гаджет надійде у продаж 18 вересня за ціною 919 доларів.

[ + – ] Сонячна панель Xiaomi у складеному вигляді Фото: Xiaomi

Що стосується сонячної панелі Xiaomi Mijia Solar Panel 100 W, то гаджет має високу швидкість перетворення енергії завдяки технології Metal Wrap Through (MWT). Поряд із батареєю зі зворотним контактом MWT панель оснащена шарами EVA, ізоляцією та скляною передньою панеллю. Портативна сонячна батарея, до того ж є складною, її розмір у складеному стані приблизно дорівнює розміру аркуша паперу формату А2, а вага – 3,1 кг. Крім того, пристрій Mijia має рейтинг водонепроникності та пилонепроникності IP65, а на задній панелі є чохол для зберігання зарядних кабелів.

Сонячна батарея Xiaomi Mijia 100 Вт доступна на замовлення в Китаї за акційною ціною $158. Купити пристрій можна у Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin та на JD.com. Старт продажів заплановано на 16 вересня. Звичайна ціна становитиме $187. Неясно, чи зможе Xiaomi запустити продукт на інших ринках і коли.

Ми повідомляли сьогодні про те, що Xiaomi випустила на ринок бюджетний смартфон вартістю лише $80.