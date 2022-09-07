Xiaomi випустила супербюджетний смартфон за $80: що вміє Redmi A1 (фото)

Якісний екран, 2 Гб оперативної пам'яті та зв'язок 4G.

Китайський виробник гаджетів Xiaomi вивів на ринок бюджетну модель Redmi A1. Подробиці новинки передало видання mysmartprice.com.

Технічні характеристики смартфона Xiaomi Redmi A1

Операційна система: Android Go (основа — Android 12)

Екран: діагональ 6,52 дюйма, 1600х720 пікс.

Процесор: MediaTek Helio A22

Графічний прискорювач: IMG PowerVR

Модем: 4G/LTE

Камери: фронтальна, подвійна основна

Обсяг оперативної пам'яті: 2 Гб

Місткість акумулятора: 5000 мА · год

[ + – ] Xiaomi Redmi A1 випущений у трьох кольорах Фото: Xiaomi

Якщо говорити про смартфон докладніше, то він надійде у трьох колірних розширеннях: Light Blue, Classic Black та Light Green. Діагональ його тачскрина становить 6,52 дюйма, а роздільна здатність — 1600х720 пікс. Це означає, що екран здатний показувати відео як HD+.

За роботу нового смартфона Xiaomi відповідають операційна система Android Go, розроблена на базі Android 12, 4-ядерний чіп MediaTek Helio A22 (ядра Cortex-A53 із частотою 2 ГГц), а також графічний прискорювач IMG PowerVR. На борту є модем, що дозволяє користуватися зв'язком 4G.

[ + – ] Камера смартфона Xiaomi Redmi A1

Варто зазначити, що китайський смартфон Xiaomi Redmi A1 має в своєму розпорядженні лише одну модифікацію, де обсяг оперативної пам'яті становить 2 Гб оперативної пам'яті, а обсяг вбудованої — 32 Гб.

Живить модель акумулятор місткістю 5000 мА · год. У комплект поставки входить 10-ватний зарядний пристрій. Також розробники не забули про 3,5 мм роз'єм для навушників.

Купити бюджетний смартфон Xiaomi Redmi A1 можна буде лише за $80, починаючи з 9 вересня (цього дня виробник обіцяє випустити модель у продаж на світовому ринку).

[ + – ] Бюджетний смартфон Xiaomi Redmi A1

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