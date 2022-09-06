Nokia випускає три нові ноутбуки: PureBook Lite, PureBook Pro і трансформер PureBook Fold

Виробник випускає ринку три моделі, одна з яких може послужити ще й планшетом.

Nokia показала нові моделі ноутбуків PureBook Lite, PureBook Pro та PureBook Fold на виставці електроніки в Берліні. Характеристики пристроїв компанія розкрила також на офіційному сайті.

PureBook Lite

Пристрій отримав не надто сильний чотириядерний процесор Intel Pentium Silver N6000 з частотою 1,1 ГГц, операційною пам'яттю 8 ГБ, вбудованим модулем пам'яті на 128 Гб і можливістю вставити microSD-карту. Монітор діагоналлю 14,1 дюйма має FullHD (1920x1080) роздільну здатність і добре підходить для повсякденного перегляду відеороликів, але тільки в добре затіненому приміщенні, адже яскравість складає всього 250 нітів. Місткість акумулятора — 38 Wh, він заряджається через один із двох портів type-C, є також вебкамера з роздільною здатністю 1 Мп.

[ + – ] Ноутбук PureBook Lite від Nokia Фото: Nokia

PureBook Pro

Ноутбук отримав процесор 12-го покоління Intel Core i3-1220P з 10 ядрами — 8 економними (до 3,3 ГГц) та 2 високопродуктивними (до 4.4 ГГц). Виробник встановив SSD на 512 ГБ, але за бажання обсяг пам'яті можна збільшити за рахунок microSD, обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ (DDR4). Покупці отримають 15,6 FullHD екран із IPS матрицею та яскравістю 250 нітів, акумулятор ємністю 57 Wh із підтримкою технології швидкої зарядки, вебкамеру з роздільною здатністю 2 МП і підсвічування клавіатури.

[ + – ] Ноутбук Nokia PureBook Pro Фото: Nokia

PureBook Fold

Наостанок Nokia незабаром випустить трансформер PureBook Fold із 14,1-дюймовим дисплеєм, процесором Intel Pentium Silver N6000 (як у Lite), пам'яттю типу eMMC на 128 ГБ і оперативною пам'яттю на 8 ГБ (LPDDR4x). Сенсорний екран можна повернути на шарнірах на 360 градусів і використовувати як планшет, до того ж пристрій досить легко носити із собою завдяки вазі в 1,6 кг. Місткість батареї становить 38 Wh.

[ + – ] Ноутбук-трансформер Nokia PureBook Fold Фото: Nokia

Nokia поки не повідомляє, скільки коштуватимуть нові пристрої, але з такими характеристиками ціни не повинні бути дуже високими. Ноутбуки мають з'явитися в магазинах Європи вже у вересні цього року.

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