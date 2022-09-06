Nokia выпускает три новых ноутбука: PureBook Lite, PureBook Pro и трансформер PureBook Fold

Производитель выпускает на рынок три модели, одна из которых может послужить еще и планшетом.

Nokia показала новые модели ноутбуков PureBook Lite, PureBook Pro и PureBook Fold на выставке электроники в Берлине. Характеристики устройств компания также раскрыла на официальном сайте.

PureBook Lite

Устройство получило не очень мощный четырехъядерный процессор Intel Pentium Silver N6000 с таковой частотой 1,1 ГГц, операционной памятью 8 ГБ, встроенным модулем памяти на 128 Гб и возможностью вставить microSD-карту. Монитор диагональю 14,1 дюйма обладает FullHD (1920x1080) разрешением и хорошо подходит для повседневного просмотра видеороликов, но только в хорошо затененном помещении, ведь яркость составляет всего 250 нит. Емкость аккумулятора — 38 Wh, он заряжается через один из двух портов type-C, есть также веб-камера с разрешением 1 Мп.

[ + – ] Ноутбук PureBook Lite от Nokia Фото: Nokia

PureBook Pro

Ноутбук получил процессор 12-го поколения Intel Core i3-1220P с 10 ядрами — 8 экономными (до 3,3 ГГц) и 2 высокопроизводительными (до 4.4 ГГц). Производитель установил SSD на 512 ГБ, но при желании объем памяти можно увеличить за счет microSD, объем оперативной памяти составляет 8 ГБ (DDR4). Покупатели получат 15,6 FullHD экран с IPS матрицей и яркостью 250 нит, аккумулятор емкостью 57 Wh с поддержкой технологии быстрой зарядки, веб-камеру с разрешением 2 МП и подсветку клавиатуры.

[ + – ] Ноутбук Nokia PureBook Pro Фото: Nokia

PureBook Fold

Напоследок, Nokia вскоре выпустит трансформер PureBook Fold с 14,1-дюймовым дисплеем, процессором Intel Pentium Silver N6000 (как у Lite), памятью типа eMMC на 128 ГБ и оперативной памятью на 8 ГБ (LPDDR4x). Сенсорный экран можно повернуть на шарнирах на 360 градусов и использовать в качестве планшета, к тому же, устройство довольно легко носить с собой благодаря весу в 1,6 кг. Емкость батареи составляет 38 Wh.

[ + – ] Ноутбук-трансформер Nokia PureBook Fold Фото: Nokia

Nokia пока не сообщает, сколько будут стоить новые устройства, но с такими характеристиками цены не должны быть очень высокими. Ноутбуки должны появиться в магазинах Европы уже в сентябре этого года.

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