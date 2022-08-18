Музыкальный шок: эксперты обнаружили песню, которая выводит ноутбуки из строя

Сбой происходит на устройствах, которые воспроизводят звук или просто стоят рядом.

Песня Rhythm Nation популярной американской певицы Джанет Джексон заставляет некоторые ноутбуки выходить из строя. О таком необычном явлении сотрудник Microsoft Реймонд Чен рассказал в блоге на сайте компании.

Как рассказал айтишнику его знакомый из технической поддержки операционной системы Windows XP, странную закономерность обнаружил один из производителей техники. Сбои происходили не только на устройствах, которые воспроизводили композицию, но и на тех, которые просто стояли рядом. Такую уязвимость виявили у ноутбуков разных брендов.

Специалист провел исследование и обнаружил, что проблема возникает из-за особых звуковых частот в мелодии, которая в итоге резонирует с определенными моделями жестких дисков, работающих на скорости 5400 оборотов в минуту. Он не стал раскрывать, с какими моделями дисков и частотами имел дело, но обычно они вибрируют с частотой между 0 и 5000 Гц.

Производитель ноутбуков добавил аудиофильтр, который обнаруживал и удалял опасные частоты при воспроизведении звука. Реймонд Чен надеется, что разработчики больше не используют уязвимые модели жестких дисков в новых моделях, а пользователи не удаляют защитный фильтр по ошибке.

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