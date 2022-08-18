Музичний шок: експерти виявили пісню, яка виводить ноутбуки з ладу

Збій відбувається на пристроях, які відтворюють звук або просто стоять поряд.

Пісня Rhythm Nation популярної американської співачки Джанет Джексон змушує деякі ноутбуки виходити з ладу. Про таке незвичайне явище співробітник Microsoft Реймонд Чен розповів у блозі на сайті компанії.

Як розповів айтішнику його знайомий із технічної підтримки операційної системи Windows XP, дивну закономірність виявив один із виробників техніки. Збої відбувалися не лише на пристроях, що відтворювали композицію, а й на тих, що просто стояли поруч. Таку вразливість виявили у ноутбуків різних брендів.

Фахівець провів дослідження і виявив, що проблема виникає через особливі звукові частоти в мелодії, яка в результаті резонує з певними моделями жорстких дисків, що працюють на швидкості 5400 обертів на хвилину. Він не став розкривати, з якими моделями дисків та частотами мав справу, але зазвичай вони вібрують із частотою між 0 та 5000 Гц.

Виробник ноутбуків додав аудіофільтр, який виявляв та видаляв небезпечні частоти при відтворенні звуку. Реймонд Чен сподівається, що розробники більше не використовують вразливі моделі жорстких дисків у нових моделях, а користувачі не видалять захисний фільтр помилково.

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