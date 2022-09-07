Xiaomi выпустила супербюджетный смартфон за $80: что умеет Redmi A1 (фото)
Качественный экран, 2 Гб оперативной памяти и связь 4G.
Китайский производитель гаджетов Xiaomi вывел на рынок бюджетную модель Redmi A1. Подробности о новинке передало издание mysmartprice.com.
Технические характеристики смартфона Xiaomi Redmi A1
- Операционная система: Android Go (основа — Android 12)
- Экран: диагональ 6,52 дюймов, 1600х720 пикс.
- Процессор: MediaTek Helio A22
- Графический ускоритель: IMG PowerVR
- Модем: 4G/LTE
- Камеры: фронтальная, двойная основная
- Объем оперативной памяти: 2 Гб
- Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч
Если говорить о смартфоне подробнее, то он поступит в трех цветовых решениях: Light Blue, Classic Black и Light Green. Диагональ его тачскрина составляет 6,52 дюймов, а разрешение — 1600х720 пикс. Это означает, что экран способен отображать видео в качестве HD+.
За работу нового смартфона Xiaomi отвечают операционная система Android Go, разработанная на базе Android 12, 4-ядерный чип MediaTek Helio A22 (ядра Cortex-A53 с частотой 2 ГГц), а также графический ускоритель IMG PowerVR. На борту имеется и модем, позволяющий пользоваться связью 4G.
Стоит отметить, что китайский смартфон Xiaomi Redmi A1 располагает только одной модификацией, где объем оперативной памяти составляет 2 Гб оперативной памяти, о объем встроенной — 32 Гб.
Питает модель аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. В комплект поставки входит 10-ваттное зарядное устройство. Также разработчики не забыли про 3,5-мм разъем для наушников.
Купить бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A1 можно будет всего за $80, начиная с 9 сентября (в этот день производитель обещает выпустить модель в продажу на мировом рынке).
Ранее мы сообщали о том, что финская компания Nokia презентовала ноутбуки в трех модификациях: PureBook Lite, PureBook Pro и PureBook Fold. Анонс состоялся на выставке электроники в Берлине (Германия).