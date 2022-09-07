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Диджитал

Xiaomi выпустила супербюджетный смартфон за $80: что умеет Redmi A1 (фото)

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Фото: Xiaomi

Качественный экран, 2 Гб оперативной памяти и связь 4G.

Китайский производитель гаджетов Xiaomi вывел на рынок бюджетную модель Redmi A1. Подробности о новинке передало издание mysmartprice.com.

Технические характеристики смартфона Xiaomi Redmi A1

  • Операционная система: Android Go (основа — Android 12)
  • Экран: диагональ 6,52 дюймов, 1600х720 пикс.
  • Процессор: MediaTek Helio A22
  • Графический ускоритель: IMG PowerVR
  • Модем: 4G/LTE
  • Камеры: фронтальная, двойная основная
  • Объем оперативной памяти: 2 Гб
  • Емкость аккумулятора: 5000 мА·ч
Xiaomi Redmi A1, смартфоны, телефоны
Xiaomi Redmi A1 выпущен в трех цветах
Фото: Xiaomi

Если говорить о смартфоне подробнее, то он поступит в трех цветовых решениях: Light Blue, Classic Black и Light Green. Диагональ его тачскрина составляет 6,52 дюймов, а разрешение — 1600х720 пикс. Это означает, что экран способен отображать видео в качестве HD+.

За работу нового смартфона Xiaomi отвечают операционная система Android Go, разработанная на базе Android 12, 4-ядерный чип MediaTek Helio A22 (ядра Cortex-A53 с частотой 2 ГГц), а также графический ускоритель IMG PowerVR. На борту имеется и модем, позволяющий пользоваться связью 4G.

Xiaomi Redmi A1, смартфон, камера
Камера смартфона Xiaomi Redmi A1

Стоит отметить, что китайский смартфон Xiaomi Redmi A1 располагает только одной модификацией, где объем оперативной памяти составляет 2 Гб оперативной памяти, о объем встроенной — 32 Гб.

Питает модель аккумулятор емкостью 5000 мА·ч. В комплект поставки входит 10-ваттное зарядное устройство. Также разработчики не забыли про 3,5-мм разъем для наушников.

Купить бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A1 можно будет всего за $80, начиная с 9 сентября (в этот день производитель обещает выпустить модель в продажу на мировом рынке).

Xiaomi, Redmi A1, смартфоны
Бюджетный смартфон Xiaomi Redmi A1

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