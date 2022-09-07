Аккумулятор и солнечная батарея в придачу: Xiaomi выпустила странный гаджет (фото)

Мощность батареи составляет 1800 Вт, а мощность солнечной панели равна 100 Вт.

Xiaomi презентовала свой первый портативный аккумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro. В комплекте предлагается и солнечная батарея, чтобы можно было питать устройство зеленой энергией. Подробности сообщило медиа notebookcheck.net.

Портативный аккумулятор Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro обладает мощностью 1800 Вт. Он оснащен ​​гибридной литиевой батареей с твердым и жидким электролитом емкостью 1 кВтч, что позволит пользователям полностью зарядить дрон на 28 Втч 32 раза или ноутбук на 70 Втч 13 раз. Полностью зарядить сам аккумулятор можно за 1,5 часа или до 80% за 50 мин.

Благодаря входным портам переменного и постоянного тока питать устройство можно от сетевой розетки или от солнечной панели (можно подключить сразу две) Xiaomi Mijia мощностью 100 Вт. Блок питания Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro имеет максимальную суммарную выходную мощность 1800 Вт с 13-ю портами, включая выходы USB-A мощностью 22,5 Вт, USB-C мощностью 100 Вт и выходы переменного тока мощностью 1800 Вт.

[ + – ] Портативный аккумулятор Xiaomi Фото: Xiaomi

Предусмотрена возможность подключения к устройству через Bluetooth. Таким образом при помощи смартфона и приложения Mijia пользователи смогут просматривать информацию об источнике питания в режиме реального времени. Другие функции устройства включают встроенную светодиодную подсветку и BMS для защиты гаджета от таких проблем, как перегрев.

Электростанция очень компактная и весит 16,9 кг. По предзаказу Xiaomi Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro продается в Китае за $862. Ожидается, что гаджет поступит в продажу 18 сентября по цене $919.

[ + – ] Солнечная панель Xiaomi в сложенном виде Фото: Xiaomi

Что касается солнечной панели Xiaomi Mijia Solar Panel 100 W, то гаджет имеет высокую скорость преобразования энергии благодаря технологии Metal Wrap Through (MWT). Наряду с батареей с обратным контактом MWT панель оснащена слоями EVA, изоляцией и стеклянной передней панелью. Портативная солнечная батарея, к тому же, является складной, ее размер в сложенном состоянии примерно равен размеру листа бумаги формата А2, а вес — 3,1 кг. Кроме того, устройство Mijia имеет рейтинг водонепроницаемости и пыленепроницаемости IP65, а на задней панели имеется чехол для хранения зарядных кабелей.

Солнечная батарея Xiaomi Mijia 100 Вт доступна по предварительному заказу в Китае по акционной цене $158. Купить устройство можно в Xiaomi Mall, Xiaomi Youpin и на JD.com. Старт продаж запланирован на 16 сентября. Обычная цена составит $187. Неясно, сможет ли Xiaomi запустить продукт на других рынках и когда.

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