Панелі не потрібні: рідка батарея, що самозаряджається, перетворює сонячні промені на електрику

Учені хочуть втілити автономну й екологічно безпечну технологію в мобільних гаджетах майбутнього, наприклад, смартфонах і навушниках.

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Інженери зі Швеції та Китаю розробили батарею на базі рідкої речовини, яка може виробляти та зберігати електрику 18 років. Про це повідомляє сайт Технологічного Університету Чалмерса.

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У 2017 році працівники установи вигадали молекулярні системи зберігання сонячної теплової енергії (скорочено MOST), в основі цієї технології лежать спеціальні молекули, що змінюють свою форму при контакті з сонячними променями. Вчені навчилися видобувати отриману енергію у вигляді тепла, а тепер ще й перетворювати її на електрику.

У межах нового дослідження представники шведського Університету Чалмерса відправили молекули MOST науковим партнерам із Шанхаю (Китай), які підключили систему до термоелектричного генератора у вигляді ультратонкого чипа. Він вийшов настільки маленьким, що поміститься всередині сучасних електронних пристроїв, таких як смартфони, навушники чи смарт-годинник.

[ + – ] Рідка батарея MOST Фото: New Atlas

"Це принципово новий спосіб отримання електроенергії із сонячної енергії. Це означає, що ми можемо використовувати сонячну енергію для виробництва електроенергії незалежно від погоди, часу доби, сезону чи географічного положення. Це закрита система, яка може працювати, не викликаючи викидів вуглекислого газу", — пояснив керівник дослідження професор Каспер Мот-Поулсен із Чалмерса.

Його колега Чжихан Ван додав, що до цього вченим вдавалося виробляти лише невелику кількість електроенергії, але тепер вони досягли значного прогресу. У майбутньому "рідка" система може подарувати людству електронні пристрої, що самозаряджаються, які зможуть роками зберігати накопичену електроенергію та витрачати її за необхідності. Зараз творці MOST працюють із кількома командами дослідників над оптимізацією технології.

"Необхідно збільшити кількість електроенергії або тепла, які вона може отримувати. Навіть якщо енергетична система заснована на простих базових матеріалах, її необхідно адаптувати, щоб вона була достатньо рентабельною для виробництва і, отже, дозволяла випускати її в більших масштабах", — підкреслив Каспер Мот-Поулсен.

Раніше вчені розробили квантову батарею, яка заряджається у 200 разів швидше за звичайну. Вона дозволить електромобілям накопичувати енергію за лічені хвилини замість десяти годин.

Тим часом Samsung будує завод для виробництва твердотільних батарей на основі сульфідів. Вони повинні забезпечити більшу щільність енергії та надійність у порівнянні з "рідкими".