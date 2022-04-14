Панели не нужны: жидкая самозаряжающаяся батарея превращает солнечные лучи в электричество

Ученые хотят воплотить автономную и экологически безопасную технологию в мобильных гаджетах будущего, например, смартфонах и наушниках.

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Инженеры из Швеции и Китая разработали батарею на базе жидкого вещества, которая может производить и хранить электричество 18 лет. Об исследовании сообщает сайт Технологического Университета Чалмерса.

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В 2017 году cотрудники учреждения придумали Молекулярные системы хранения солнечной тепловой энергии (сокращенно MOST), в основе этой технологии лежат специальные молекулы, меняющие свою форму при контакте с солнечными лучами. Ученые научились извлекать полученную энергию в виде тепла, а теперь еще и преобразовывать ее в электричество.

Во рамках нового исследования представители шведского Университета Чалмерса отправили молекулы MOST научным партнерам из Шанхая (Китай), которые подключили систему к термоэлектрическому генератору в виде ультратонкого чипа. Он получился настолько маленьким, что поместится внутри современных электронных устройств, таких как смартфоны, наушники или смарт-часы.

[ + – ] Жидкая батарея MOST Фото: New Atlas

"Это принципиально новый способ получения электроэнергии из солнечной энергии. Это означает, что мы можем использовать солнечную энергию для производства электроэнергии независимо от погоды, времени суток, сезона или географического положения. Это закрытая система, которая может работать, не вызывая выбросов углекислого газа", — объяснил руководитель исследования профессор Каспер Мот-Поулсен из Чалмерса.

Его коллега Чжихан Ван добавил, что до этого ученым удавалось производить лишь небольшое количество электроэнергии, но теперь они добились значительного прогресса. В будущем "жидкая" система может подарить человечеству самозаряжающиеся электронные устройства, которые смогут годами хранить накопленную электроэнергию и расходовать ее по мере надобности. Сейчас создатели MOST работают с несколькими командами исследователей над оптимизацией технологии.

"Необходимо увеличить количество электроэнергии или тепла, которые она может получать. Даже если энергетическая система основана на простых базовых материалах, ее необходимо адаптировать, чтобы она была достаточно рентабельной для производства и, следовательно, позволяла выпускать ее в больших масштабах масштабе", — подчеркнул Каспер Мот-Поулсен.

Ранее ученые разработали квантовую батарею, которая заряжается в 200 раз быстрее обычной. Она позволит электромобилям накапливать энергию за считанные минуты вместо 10 часов.

Тем временем Samsung строит завод для производства твердотельных батарей на основе сульфидов. Они должны обеспечить большую плотность энергии и надежность по сравнению с "жидкими".