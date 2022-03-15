Безпечні та довговічні: Samsung будує завод для створення твердотільних батарей

Уже за кілька років компанія планує випустити нові акумулятори з електролітами на основі сульфідів.

14 березня компанія Samsung розпочала будівництво першої у світі лінії для створення повністю твердотільних акумуляторів. Докладніше про це повідомляє видання Business Korea.

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Представники підрозділу Samsung SDI Co, що спеціалізується на дисплеях і акумуляторах, стверджують, що заклали основу для експериментальної лінії на ділянці площею 6500 квадратних метрів на території свого дослідницького інституту в Ентонг-гу в південнокорейській провінції Кенгідо. Компанія назвала об'єкт S-Line, де "S" означає "Solid" (твердий), "Sole" (основа) та "Samsung SDI".

Інженери розробляють акумулятори з електролітами на основі сульфідів, які обіцяють швидшу зарядку та простоту порівняно з елементами з оксидів полімерів. Samsung SDI отримала патенти на технологію та перейшла до її тестування.

Зараз компанія зібрала всього кілька прототипів у своїй лабораторії, проте S-Line дозволить запустити великомасштабне виробництво та випередити конкурентів. Розробники планують створити електродні пластини для акумуляторів, обладнання для виробництва твердого електроліту й обладнання для збирання елементів.

"Будівництво пілотної лінії означає, що Samsung SDI певною мірою подолала технічні труднощі у сфері масового виробництва повністю твердотільних акумуляторів", — сказало Business Korea галузеве джерело.

Тим часом LG Energy Solution і SK On планують розпочати виробництво власних твердотільних акумуляторів приблизно у 2030 році. Стартап QuantumScape, який отримав інвестиції від Volkswagen, планує масово виробляти такі батареї не раніше 2024 року, а Solid Power, основними акціонерами якої є BMW і Ford, націлилася на випуск батарей із металевими електролітами у 2025 році.

Варто відзначити, що твердотільні батареї, на відміну від рідких, не схильні до випадкових спалахів, при цьому мають високу щільність енергії та повільніше витрачають заряд, завдяки чому чудово підходять для ігрових пристроїв. Найбільша проблема — повільна зарядка при кімнатній і нижчій температурі через слабку іонну провідність.

Раніше писали, що вчені випадково збільшили ємність літієвих батарей утричі. У ході експерименту американські фізики намагалися виправити проблему втрати обсягу літій-сірчаних елементів і викликали стан, у якому шкідлива хімічна реакція значно сповільнилася.

Повідомлялося, що вчені вигадали "інформаційні" батареї, що накопичують екологічно чисту енергію з відновлюваних джерел, яка інакше пропадає даремно. В основі технології лежать спеціальні обчислення, що проводяться центрами обробки даних.