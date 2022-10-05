Anker выпустила "королевскую" батарею для дома емкостью 2048 Втч и с быстрой зарядкой
Модель 767 PowerHouse первой в мире получила технологию GaN Prime для более эффективного питания техники почти любого типа.
Китайская компания Anker представила мощную домашнюю зарядную станцию 767 PowerHouse, которая стала крупнейшей моделью бренда. Особенности и характеристики устройства приводит портал Notebookcheсk.
Anker 767 PowerHouse совместим почти с любой бытовой техникой, ведь его выходная мощность составляет 2400 Вт. Литий-железо-фосфатная (LiFePO4) батарея емкостью 2048 Втч очень быстро заряжается — всего за 2 часа от обычной розетки или за 2,5 часа от солнечной электростанции мощностью 1000 Вт — для нее производитель предлагает панели Anker 531 мощностью по 200 Вт. Дополнительный аккумулятор удвоит емкость устройства до 4096 Втч.
Новый PowerHouse получил корпус, напоминающий дорожный чемодан, с колесиками и выдвижной ручкой для более удобной транспортировки. Такая конструкция позволит без особого труда подкатить "павербанк" к технике, которую нужно подключить, а также брать его с собой в дорогу.
Компания подчеркивает, что 767 PowerHouse стала первой в мире портативной зарядной станцией с технологией GaN Prime, которая позволяет одновременно питать несколько устройств благодаря розетке, полноразмерным портам USB-A и Type-C, а также порту автомобильного размера. Она также обещает 95% эффективность, совместимость с более 1000 видов устройств и ускоряет зарядку примерно на 1 час. Предварительная продажа батарей в США и Канаде стартует 14 ноября, но стоимость пока неизвестна.
Ранее Xiaomi выпустила необычное устройство Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro, объединившее аккумулятор и солнечную электростанцию мощностью 1800 Вт и 100 Вт соответственно. Одного полного заряда хватает, чтобы 32 раза зарядить дрон или 13 раз — ноутбук.
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