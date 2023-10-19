Google вслед за Nokia уводит производство гаджетов из Китая: где теперь будут собирать Pixel

Начиная со следующего года все аппараты Pixel 8 и Pixel 8 Pro, а так же смарт-часы и ноутбуки от Google будут собираться на территории Индии.

Компания Google, как и компания Nokia, решила отказаться от услуг китайских заводов по сборке своих смартфонов и со следующего года переносит производство моделей Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Индию пытаясь абстрагироваться от Китая. Об этом пишет портал TechCrunch.

По словам Рика Остерло, старшего вице-президента по устройствам и услугам Google, Индия является ключевым зарубежным рынком для компании, ведь это самая густонаселенная страна в мире, где, в отличие от Китая, не запрещены сервисы Google (в частности YouTube). Google, которая взяла на себя обязательство инвестировать в страну более 10 миллиардов долларов в течение следующих нескольких лет, а недавно заключила партнерство с HP по производству ноутбуков Chromebook в Индии.

Сегодняшнее ежегодное мероприятие Google в Индии Фото: Google

Политологи, по сообщению TechCrunch, видят в таком сближении победу правительства премьер-министра Нарендры Моди, которое успешно убедило многие крупные компании расширить свой бизнес в стране. По заявлению министра информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау, сегодня его страна аккумулирует $44 миллиарда в производстве мобильных телефонов, а экспорт мобильных телефонов составляет $11 миллиардов. "Это создает огромную занятость. Поэтому такое сотрудничество хорошо для Индии и хорошо для Google", — отметил чиновник.

Кроме Nokia, которая производит свои аппараты в Индии и Европе, и Google, которая будет их производить в Индии, Китай покинула и Apple. Теперь все ее новейшие модели так же собираются здесь.

Нью-Дели активно предлагает финансовые стимулы на миллиарды долларов, чтобы привлечь глобальные компании к созданию производственных предприятий в Индии, пишет издание. Многие крупные корпорации, которые заказывали свою продукцию на китайских фабриках сейчас действуют по схеме "Китай + 1" — переносят часть заказов в другие страны, подстраховывая свой бизнес с учетом геополитической обстановки.

Ранее Фокус сообщал, что Samsung и LG отказываются закупать ЖК-панели у Китая. Все деньги будут направлены на приобретение панелей у местных производителей, а так же компаний Тайваня и Японии.