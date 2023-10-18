Samsung и LG отказываются закупать ЖК-панели у Китая: хотят минимизировать риски

Все деньги будут направлены на приобретение панелей у местных производителей, а так же компаний Тайваня и Японии.

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Samsung и LG собираются значительно сократить закупку ЖК-панелей для своих телевизоров из Китая в стремлении упростить цепочки поставок и более успешно конкурировать с китайскими брендами. Об этом пишет издание Businesskorea.

В свою очередь закупки ЖК-панелей будут значительно увеличены у отечественных, тайваньских и японских поставщиков. Исследовательская компания Omdia прогнозирует, что Samsung и LG увеличат долю закупок у тайваньских компаний Innolux (8–11%) и AUO (8–9%), а также японской фирмы Sharp (10–13%), которую недавно приобрела Foxconn.

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Согласно полугодовому отчету Samsung, объем региональных продаж в Китае за первое полугодие этого года составил $4,67 млрд. Это на 38,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. У LG также наблюдается спад: объем продаж в Китае в первом полугодии прошлого года упал до $5,31 млрд. Китай для LG считается регионом со вторым по величине объемом продаж после России.

Южнокорейские компании, стремящиеся захватить внутренний рынок Китая, сделали ставку на "премиальную" и "сверхбольшую" продукцию. Однако с появлением таких китайских компаний, как Hisense, Haier и TCL, корейские бренды сталкиваются с жесткой конкуренцией.

Не только в США, но и в глобальном масштабе доля рынка китайских компаний продолжает расти. Данные Omdia за первое полугодие показали, что доля китайских брендов на мировом рынке телевизоров увеличилась на 2,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом до 39,1%. Четыре из каждых десяти телевизоров, продаваемых в мире, принадлежат китайским брендам. Опираясь на сильный внутренний рынок, китайские бренды агрессивно стремятся к росту на развивающихся рынках, таких как Латинская Америка и Африка.

Ранее Фокус рассказывал, что Samsung хочет обогнать TSMC в гонке 2-нм процессоров. Samsung активно наращивает свои заводские мощности для скорейшего массового перехода на производство процессоров по 2-нм технологии, чтобы обогнать главного конкурента — тайваньскую компанию TSMC (главного поставщика чипов для смартфонов многих брендов, в том числе для Apple, AMD, Intel).