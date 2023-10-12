Samsung хочет обогнать TSMC в гонке 2-нм процессоров: за счет чего планируется это сделать

Возможно Samsung ради этого даже прекратит выпуск процессоров по технологии 3-нм, чтобы выиграть преимущество у соперника.

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Samsung активно наращивает свои заводские мощности для скорейшего массового перехода на производство процессоров по 2-нм технологии, чтобы обогнать главного конкурента — тайваньскую компанию TSMC (главного поставщика чипов для смартфонов многих брендов, в том числе для Apple, AMD, Intel). Об этом сообщает DigiTimes.

Согласно инсайдерской информации, подразделение Samsung по производству полупроводников добилось быстрых успехов в продвижении своих 2-нанометровых технологий. Некоторые даже предполагают, что Samsung потенциально может отказаться от обширного 3-нанометрового производства и совершить прямой переход к 2-нанометровым производственным процессам.

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Хотя Samsung первой объявила о своем 3-нанометровом производственном процессе, отраслевые эксперты отмечают, что доля компании в общих мощностях в этом сегменте остается скромной. В первую очередь это связано с сокращением спроса на полупроводники на фоне глобального экономического спада. Даже несмотря на то, что восстановление экономики в 2024 году уже на горизонте, отраслевые прогнозы предполагают, что 2-нанометровые технологии займут центральное место только к 2025 году, и к этому сроку, видимо, Samsung решила основательно подготовиться.

Тайваньская TSMC, с ее хорошо налаженными производственными мощностями, в настоящее время занимает доминирующее положение на рынке производства полупроводников. Недавний отчет TrendForce Corp показал, что в первом квартале 2023 года доля компании на мировом литейном рынке превысила 60%.

TSMC занимает 60% рынка производства процессоров Фото: Facebook

Эксперты отрасли предполагают, что и Samsung, и TSMC имеют коэффициент выхода продукции примерно 50-60% для своих 3-нанометровых производственных процессов. Источники в полупроводниковой промышленности отмечают, что TSMC усердно работает над обеспечением стабильных производственных мощностей, а Samsung стремится сосредоточиться на разработке передовых процессов следующего поколения.

Samsung начала использовать технологию Gate-All-Around (GAA), самую передовую технологию на тот момент, когда в июне 2022 года начала 3-нанометровое производство. Напротив, TSMC планирует внедрить технологию GAA, начиная с 2-нанометрового производства. Эксперты считают, что Samsung опередила TSMC в области технологий GAA примерно на 12 месяцев.

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