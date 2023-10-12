Samsung хоче обігнати TSMC у перегонах 2-нм процесорів: шляхом чого планується це зробити

Можливо Samsung заради цього навіть припинить випуск процесорів за технологією 3-нм, щоб виграти перевагу в суперника.

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Samsung активно нарощує свої заводські потужності для якнайшвидшого масового переходу на виробництво процесорів за 2-нм технологією, щоб обігнати головного конкурента — тайванську компанію TSMC (головного постачальника чипів для смартфонів багатьох брендів, зокрема для Apple, AMD, Intel). Про це повідомляє DigiTimes.

Згідно з інсайдерською інформацією, підрозділ Samsung з виробництва напівпровідників домігся швидких успіхів у просуванні своїх 2-нанометрових технологій. Деякі навіть припускають, що Samsung потенційно може відмовитися від великого 3-нанометрового виробництва і здійснити прямий перехід до 2-нанометрових виробничих процесів.

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Хоча Samsung першою оголосила про свій 3-нанометровий виробничий процес, галузеві експерти відзначають, що частка компанії в загальних потужностях у цьому сегменті залишається скромною. Насамперед це пов'язано зі скороченням попиту на напівпровідники на тлі глобального економічного спаду. Навіть попри те, що відновлення економіки у 2024 році вже на горизонті, галузеві прогнози припускають, що 2-нанометрові технології посядуть центральне місце тільки до 2025 року, і до цього терміну, мабуть, Samsung вирішила ґрунтовно підготуватися.

Тайванська TSMC, з її добре налагодженими виробничими потужностями, наразі посідає домінуюче становище на ринку виробництва напівпровідників. Нещодавній звіт TrendForce Corp показав, що в першому кварталі 2023 року частка компанії на світовому ливарному ринку перевищила 60%.

TSMC займає 60% ринку виробництва процесорів Фото: Facebook

Експерти галузі припускають, що і Samsung, і TSMC мають коефіцієнт виходу продукції приблизно 50-60% для своїх 3-нанометрових виробничих процесів. Джерела в напівпровідниковій промисловості зазначають, що TSMC старанно працює над забезпеченням стабільних виробничих потужностей, а Samsung прагне зосередитися на розробці передових процесів наступного покоління.

Samsung почала використовувати технологію Gate-All-Around (GAA), найбільш передову технологію на той момент, коли в червні 2022 року почала 3-нанометрове виробництво. Навпаки, TSMC планує впровадити технологію GAA, починаючи з 2-нанометрового виробництва. Експерти вважають, що Samsung випередила TSMC у сфері технологій GAA приблизно на 12 місяців.

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