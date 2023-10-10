Збирається бути незалежною від процесорів NVIDIA: Microsoft представить свій чип для ШІ

Компанія хоче заощадити десятки мільярдів доларів, які доводиться платити за процесори для штучного інтелекту.

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Корпорація Microsoft у листопаді має представити свій власний процесор для штучного інтелекту, що допоможе компанії позбутися необхідності закуповувати дорогі чипи NVIDIA. Про це повідомляє Interest Engineering.

За даними порталу, Microsoft уже певний час розробляє комп'ютерний чип у рамках проєкту під кодовою назвою "Афіна". Тепер, згідно з недавнім інсайдом, компанія готова представити чип штучного інтелекту на своєму щорічному заході Ignite наступного місяця. Експерти зазначають, що це значна подія, оскільки вона означатиме, що Microsoft зможе зменшити свою залежність від графічних процесорів H100, вироблених NVIDIA.

Так може виглядати процесор Microsoft для розробок ШІ Фото: Microsoft

І Microsoft, і інші компанії, що займаються розробкою систем штучного інтелекту, для тренування своїх мовних моделей змушені використовувати саме продукцію NVIDIA, зокрема сучасні графічні чіпи H100, які оцінюються в $40 тисяч за штуку. Це, звісно, серйозний фінансовий удар по будь-якому проєкту, що націлений на штучний інтелект чи нейромережі. Microsoft активно використовує чіпи NVIDIA для своїх великих мовних моделей, що вимагають високої обчислювальної потужності. Виробництво графічних процесорів власними силами дало б змогу заощадити кошти й компанія зможе ще сильніше просувати свою платформу Azure для корпоративних клієнтів.

Найдорожчий процесор для ШІ, який коштує $40 тисяч Фото: NVIDIA

Як повідомляє Interest Engineering, Microsoft таємно розробляє свої чіпи з 2019 року. До речі, того ж року Microsoft інвестувала свій перший мільярд у компанію OpenAI, яка чат-бот ChatGPT. За минулі роки Microsoft інвестувала близько 13 мільярдів доларів у цю компанію, що займається штучним інтелектом. Можна сказати, що крім підтримки власних цілей ШІ, чип Microsoft також може допомогти OpenAI в задоволенні власних потреб у графічних процесорах, адже вона так само змушена закуповувати їх у NVIDIA.

Але схоже, що OpenAI взяла питання потреб свого графічного процесора у свої руки. Як повідомляє видання, компанія, очолювана Семом Альтманом, також зацікавлена в розробці власного чіпа. Це дійсно важливо для OpenAI, адже якщо вона хоче збільшити кількість запитів від користувачів хоча б до десятої частини їхніх запитів до Google, то компанії Сема Альтмана треба десь знайти $48,1 мільярда на купівлю необхідних графічних процесорів, а потім близько $16 мільярдів на рік, щоб забезпечувати всі свої робочі процеси.

Досі ChatGPT працював на 10 000 графічних процесорах NVIDIA, інтегрованих у суперкомп'ютер Microsoft. Оскільки ChatGPT перетворюється з безоплатного сервісу на комерційну послугу, для нього буде потрібно понад 30 000 графічних процесорів NVIDIA.

Раніше Фокус повідомляв, що процесори для ШІ — це нове "золоте дно" для інвесторів. Завдяки нейромережам, акції NVIDIA зросли щонайменше на 25% — і це не межа. Усі хочуть інвестувати в штучний інтелект.