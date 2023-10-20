Китай усиленно работает над защитой от дронов-камикадзе: какое оружие будет использовать

Кроме антидроновых средств Китай разрабатывает собственные БПЛА и активно продает комплектующие для дронов в другие страны, отмечают аналитики Пентагона.

Китайские военные усиленно разрабатывают радиоэлектронные, кинетические и взрывные средства защиты от дронов-камикадзе, поскольку такие аппараты представляют все большую угрозу в сегодняшних войнах. Об этом сообщает портал Defensecoop.

Согласно новому отчету Пентагона, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) интегрировала в свои войска гибридные самоходные зенитно-артиллерийские системы (СПАДА), пушечную зенитную артиллерию, малые специализированные системы радиоэлектронной борьбы и переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), которые теперь составляют основу защиты от дронов противника.

В качестве примера борьбы с дронами в новом исследовании отмечается, что легкие общевойсковые бригады оснащаются платформами с шестиствольной 25-мм вращающейся пушкой, которая может использовать предварительно фрагментированные снаряды с программируемым взрывателем с таймером действия. На ее башне установлены 16 переносных зенитно-ракетных комплексов.

В дополнение к кинетическим системам, предназначенным для поражения угроз с помощью снарядов и ракет, китайские военные также продвигаются вперед в разработке средств радиоэлектронной борьбы, которые могут глушить или сажать дроны.

Пекин, как указано в отчете, продолжает совершенствовать свои большие разведывательные и ударные беспилотники. За последние три года произошло несколько ключевых презентаций новых моделей. К ним относятся показ на авиашоу реактивного БПЛА Xianglong, а также презентация как сверхзвукового БПЛА WZ-8, так и модернизированной версии стелс-беспилотного боевого летательного аппарата GJ-11

Дрон Xianglong WZ-7 Дрон Wuzhen-8 Дрон GJ-11

Эксперты Пентагона отмечают, что Китай все чаще использует усовершенствованные малые БПЛА как в военном, так и в гражданском секторе, при этом китайская промышленность остается ключевым экспортером дронов и компонентов всех размеров. В своих разработках китайские инженеры демонстрируют заинтересованность в созданию беспилотных систем, которые могут взаимодействовать в концепции "роя дронов", отмечают военные аналитики.

Ранее Фокус писал, что в России впервые публично признали, что получают БПЛА из Китая. Однако, по словам министра финансов РФ Антона Силуанова, главной задачей сейчас является, чтобы 41% БПЛА к 2025 году были с маркой "Сделано в России".