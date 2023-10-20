Крути педали пока свет не дали: литовский велотренажер запитает даже холодильник (видео)
На создание HR Bank инженеров вдохновили массовые отключения света в Украине. Они встроили в тренажер пауэрбанк на 2 кВтч, который можно заряжать как работой ног, так и солнечными панелями.
Литовский стартап Tukas EV разработал велотренажер, который имеет мощный встроенный пауэрбанк способный питать большую домашнюю технику, например стиральную машину или холодильник, в моменты отключения электричества. Об этом сообщает портал TNW, который пообщался с основателями стартапа.
Генеральный директор компании Йонас Навицкас говорит, что на идею команду подтолкнули печальные события в Украине, когда тысячи людей оказались без электричества из обстрелов со стороны России украинской энергетической инфраструктуры. Поэтому разработчики решили создать подобный велотренажер, который приносит не только пользу от занятий спортом, но и выручит в случае блэкаута.
HR Bank — это, по сути, гигантский пауэрбанк, оснащенный педалями и рулем. Он использует кинетическую энергию движения педалей, преобразует ее в электричество, а затем сохраняет для дальнейшего использования. Руль и кресло регулируются, так что пауэрбанком с педалями может пользоваться вся семья. Сделан тренажер из экологичных материалов, а при желании вы можете выбрать индивидуальную комплектацию по цвету и оснащению.
Для любителей одновременно заниматься спортом и работать компания может предложить специальные крепящиеся столики к тренажеру. Их цвет тоже можно подобрать индивидуально.
Конечно, стоимость HR Bank сравни неплохому подержанному автомобилю: от 2964 до 3336 евро в зависимости от модификации. Однако разработчики уверяют, что это вещь премиум-класса и соответствующего качества.
Батарея тренажера рассчитана на подачу 2 кВтч — этого достаточно не только для зарядки большинства бытовых устройств, но и для того, чтобы ваш холодильник проработал более трех суток, или вы смогли устроить пять сеансов стирки, а так же 2 суток смотреть телевизор. Неизвестно, сколько придется крутить педали, чтобы зарядить его с нуля до 100%, однако, как утверждают разработчики, всего 1 часа "велопробега" хватит чтобы полностью зарядить ноутбук.
Еще одним неоспоримым преимуществом можно назвать то, что этот огромный пауэрбанк способен заряжаться и от сети, конечно же, и даже от солнечных панелей. Это особо понравится жителям загородних домов.
По словам Навицкаса, электрическая инфраструктура в современном мире чрезвычайно хрупкая, когда сталкивается с такими проблемами, как экстремальные погодные явления и войны, и поэтому доступ к альтернативным источникам энергии становится решающим для обеспечения безопасности и благополучия человека. В отличие от некоторых решений для аварийного электроснабжения, таких как ветер или солнечная энергия, аккумулятор внутри велосипеда можно заряжать независимо от погодных условий.
Ранее Фокус сообщал, что экономисты прогнозируют взлет цен на генераторы, свечи и аккумуляторы. Спрос на генераторы, пауэрбанки и другие энерготовары увеличится до 20%, подсчитали эксперты.