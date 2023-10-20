В Украине создали VR-систему "Фантом": помогает раненным ветеранам (видео)

С помощью 3D-очков пациенты могут видеть потерянные конечности, играть ею в игру и укреплять мышцы.

В Виннице разработано программное обеспечение, которое помогает пациентам с потерянными конечностями контролировать фантомную боль и развивать мышцы перед протезированием. Об этом говорится в программе "Вікна-Новини", которая вышла в эфир в четверг, 19 октября.

Эта уникальная система еще не используется ни в одном лечебном учреждении страны. Программу тестируют на протезно-ортопедическом предприятии, где проводится четвертое занятие на этом аппарате вместе с ветераном-разведчиком Ярославом Лопатюком, который потерял две ноги в результате взрыва минного поля. С помощью программы он разминает мышцы и снижает фантомные боли.

Само изобретение разработчик назвал "Фантом". Оно включает компьютер, датчики движения и программную начинку. В программе также используются 3D-очки, которые позволяют пациенту видеть потерянную ногу и упражняться с ней.

"С помощью 3D-очков может видеть потерянную ногу, играть ею в игру и укреплять мышцы. Это нужно для того, чтобы легче было изготовить протез, удобный и выносливый", — объяснил журналистам Ярослав Лопатюк.

Для полного снятия дискомфорта пациентам требуется до 12 занятий. В настоящее время программу тестируют на 10 пациентах в медицинском учреждении. Разработчик готов устанавливать эту программу в профильных медучреждениях с финансовой поддержкой для помощи ветеранам.

Отметим, в октябре СМИ писали о том, что ученые создали невероятно мобильный и легко управляемый протез руки. Новый протез присоединяется к телу уникальным методом и способен повторять до 80% естественных движений конечности, а также минимизировать мучительные фантомные боли.

А в апреле 2023 года в Украине впервые имплантировали протез в кость пациента. Первым пациентом стал ветеран российско-украинской войны. В проведении операции украинским медикам помогал врач из Австралии.