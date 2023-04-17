В Украине впервые имплантировали протез в кость пациента, — Минздрав

Первым пациентом стал ветеран российско-украинской войны. По прогнозам медиков, он сможет ходить уже через шесть месяцев. В проведении операции помогал врач из Австралии.

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В Украине впервые было проведено остеоинтеграционное протезирование. Пациентом стал 56-летний капитан ВСУ Игорь Крупнов, потерявший обе ноги осенью 2022 года. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Крупнов потерял конечности, когда ехал вместе с другими защитниками на задание. Автомобиль наскочил на мины. Кроме него, остеоинтегрирующие операции провели еще трем украинцам, в этом медикам помог ортопед-травматолог из Австралии Муньед Аль Мудерис. В Минздраве рассказали, что он считается одним из ведущих специалистов мира.

"На его счету уже около 1500 операций", — подчеркнула прессслужба.

По информации министерства, остеоинтеграционное протезирование позволяет делать первые шаги на протезах уже на второй день после операции, а полноценно ходить – через полгода.

Напомним, 14 апреля в городе Подольск в Одесской области волонтеры выложили для ВСУ карту Украины из пасхальных куличей. Карта официально попала в Книгу рекордов. Для изготовления необходимого количества куличей была использована тонна муки.

Сегодня, 17 апреля, глава ОП Андрей Ермак рассказал, какое вооружение нужно ВСУ для защиты украинских городов. По его словам, уничтожение авиации врага позволит спасти жизнь гражданскому населению.