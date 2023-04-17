В Україні вперше імплантували протез в кістку пацієнта, — МОЗ

Першим пацієнтом став ветеран російсько-української війни. За прогнозами медиків, він зможе ходити вже за шість місяців. У проведенні операції допомагав лікар з Австралії.

Related video

В Україні вперше провели остеоінтеграційне протезування. Пацієнтом став 56-річний капітан ЗСУ Ігор Крупнов, що втратив обидві ноги восени 2022 року. Про це сьогодні, 17 квітня, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Крупнов втратив кінцівки, коли їхав разом з побратимами на завдання. Авто наскочило на міни. Окрім нього остеоінтегрувальні операції провели ще трьом українцям, у цьому медикам допоміг ортопед-травматолог з Австралії Муньєд Аль Мудеріс. У МОЗ розповіли, що він вважається одним з провідних спеціалістів світу.

"На його рахунку вже близько 1 500 операцій", — підкреслила пресслужба.

За інформацією міністерства, остеоінтеграційне протезування дозволяє робити перші кроки на протезах вже на другий день після операції, а повноцінно ходити — за пів року.

Нагадаємо, 14 квітня у місті Подільськ на Одещині волонтери виклали для ЗСУ карту України з великодніх пасок. Мапа офіційно потрапила до Книги рекордів. Для виготовлення необхідної кількості пасок було використано тонну борошна.

Сьогодні, 17 квітня, голова ОП Андрій Єрмак розповів, яке озброєння потрібне ЗСУ для захисту українських міст. За його словами, знищення авіації ворога дозволить врятувати життя цивільного населення.