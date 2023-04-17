"Дозволить врятувати життя": Єрмак розповів, яке озброєння потрібне ЗСУ для захисту міст

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що для порятунку населення та інфраструктури від російського терору Україні потрібно знищувати авіацію ворога.

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Сьогодні, 17 квітня, голова Офісу президента Андрій Єрмак озвучив потреби ЗСУ для захисту українських міст від атак ЗС РФ. Про це відомо з його соцмереж.

"Більше систем ПРО та авіація з ракетами класу "повітря-повітря". Це те, що нам потрібно для того, щоб припинити терор українських міст з повітря керованими авіабомбами росіян. Знищення їх авіації на дальніх рубежах дозволить врятувати життя цивільних та інфраструктуру", — написав Єрмак.

Нагадаємо, 17 квітня ворожий військовий закликав росіян бути готовими до диверсій з боку України. За його словами, бійці нібито шукатимуть вибухівку, сховану раніше співробітниками СБУ. Також полковник озвучив прогноз щодо контрнаступу ЗСУ.

Також 17 квітня голова Міноборони Олексій Резніков перепросив у соцмережах за порівняння втрат ЗСУ з кількістю загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині. Міністр підкреслив, що вдячний "турецьким друзям" за підтримку України.

Журналісти показали, як українські десантники штурмували позицію ворога поблизу Авдіївки. Захисники рухалися так швидко, що артилерія РФ не встигала наводитися. Після трьох годин боїв окупантів вдалося викинути.

Сьогодні, 17 квітня, у Швеції розпочинаються військові навчання "Аврора-23", учасниками яких будуть 14 країн та 26 тисяч бійців. До зборів доєднаються і військові з України.