Ворожий військовий Віталій Кисельов порадив усім службам та загарбникам бути готовими до заходу українських ДРГ. Він вважає, що бійці шукатимуть вибухівку, сховану СБУ.

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Україна планує залучити диверсійно-розвідувальні групи перед контрнаступом Збройних сил. Про це попередив росіян полковник Віталій Кисельов, повідомили 17 квітня у ТАСС.

"Буде прояв екстремізму: на наші території заходитимуть диверсійні групи, які підходитимуть до схованок із боєприпасами, з вибухівкою, які співробітники Служби безпеки України ховали на звільненій території, а також проводитимуть диверсії", — заявив Кисельов.

Він закликав звернути на це увагу співробітників усіх російських служб та військових. За його словами, Міноборони України нібито нарощує темпи мобілізації для контрнаступу ЗСУ. Полковник вважає, що захисники готуються завдати удару по всій лінії зіткнення з окупантами.

Нагадаємо, російські ЗМІ повідомили, що російського журналіста засудили до 25 років позбавлення волі. Таке покарання призначив суд за поширення "фейків" про ЗС РФ, співпрацю з "небажаною" організацією та "державну зраду". Засуджений зізнався у любові до своєї країни під час виголошння останнього слова.

Вчора 16 березня, стало відомо про відмову Хорватії у політичному притулку п’ятьом чеченцям. Біженці хотіли виїхати з Росії до Європи та уникнути мобілізації, але тепер можуть бути депортовані у країну-агресорку.