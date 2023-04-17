Ціна за немовчання: в РФ журналіста засудили до 25 років ув'язнення за "фейки про армію РФ"

Покарання Володимиру Кара-Мурзі призначено шляхом часткового складання термінів — 7 років у справі про "фейки", три роки у справі про "небажану" організацію та 18 років у справі про "державність".

Related video

Московський міський суд засудив політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу до 25 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Про це повідомляє "Медіазона".

Обвинувачення вимагало 25 років

Володимира Кара-Мурзу судили за трьома статтями Кримінального кодексу — про поширення "фейків" про російську армію, про діяльність "небажаної" організації (через співпрацю з фондом "Відкрита Росія") та про "державну зраду".

Сторона обвинувачення наполягала саме на 25 років позбавлення волі.

Покарання призначено шляхом часткового складання термінів — 7 років у справі про "фейки", 3 роки у справі про "небажану" організацію та 18 років у справі про "державність".

За словами адвокатів обвинуваченого, у політика за рік, який він перебував під арештом, різко погіршився стан здоров'я, він схуд у СІЗО на 22 кілограми. Також у нього діагностували полінейропатію нижніх кінцівок, що могло стати наслідком отруєнь Кара-Мурзи у 2015 та 2017 роках.

Я не тільки не каюсь ні в чому з цього — я цим пишаюся

Сам засуджений в останньому своєму слові сказав, що суд над ним залишив позаду суди над радянськими дисидентами і нагадував суди у 30-х роках минулого століття за своєю закритістю та строком, яке вимагало обвинувачення.

"Я був упевнений, що після двох десятиліть у російській політиці; після всього, що я побачив і пережив, мене вже нічого не здивує. Маю зізнатися, що я помилявся. У скоєному повинні каятися злочинці. Я ж у в'язниці за свої політичні погляди. За виступи проти війни в Україні. За багаторічну боротьбу із диктатурою Путіна. Я не тільки не каюсь ні в чому з цього — я цим пишаюся. А звинувачую себе лише в одному: що за роки своєї політичної діяльності не зумів переконати достатньо моїх земляків та політиків демократичних країн у тому, яку небезпеку несе для Росії та для світу нинішній режим у Кремлі. Сьогодні це очевидно всім, але страшною ціною – ціною війни", — сказав Кара-Мурза..

Він додав, що ще минулого року знав про те, яким буде йому вирок і тому не просив у суду його виправдати.

"Така зараз у Росії ціна за немовчання. Але я знаю і те, що настане день, коли морок над нашою країною розвіється. Коли чорне назвуть чорним, а біле білим; коли на офіційному рівні буде визнано, що двічі дві — це чотири; коли війну назвуть війною, а узурпатора узурпатором; і коли злочинцями визнають тих, хто розпалював та розв'язував цю війну, а не тих, хто намагався її зупинити. Навіть сьогодні, навіть у навколишній темряві, навіть сидячи в цій клітці, я люблю свою країну і вірю в наших людей. Я вірю, що ми зможемо пройти цей шлях", — сказав засуджений.

Хто такий Володимир Кара-Мурза

41-річний Володимир Кара-Мурза — російський опозиційний політик, тележурналіст, режисер, публіцист. Колишній голова ради "Фонду Бориса Нємцова за свободу". Від 7 вересня 2019 року по 26 лютого 2022 року ведучий програми "Грані тижня" на радіо "Эхо Москвы".

Автор численних публікацій у російській та світовій пресі, колумніст інтернет-видання Щоденний журнал. Член Спілки журналістів Росії, вів щотижневу англомовну колонку Spotlight on Russia з аналізом політичної ситуації в Росії на сайті американського журналу "World Affairs", лауреат премії імені Вацлава Гавела. Критикував Путіна, брав участь у протестах "За чесні вибори".

22 квітня 2022 року проти нього в РФ порушили справу за ст. 207.3 КК РФ ("Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання ЗС РФ"). За версією слідства, Кара-Мурза скоїв злочин 15 березня 2022 року, виступаючи в Палаті представників штату Аризона: "діючи за мотивами політичної ненависті, поширив під виглядом правдивих повідомлень свідомо неправдиву інформацію, що містить дані про використання Збройних сил Російської Федерації для бомбардувань об'єктів соціальної інфраструктури, зокрема пологових будинків, лікарень та шкіл, а також про застосування інших заборонених засобів та методів ведення війни під час проведення "СВО" на території України, чим завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації".

Політик своєї провини не визнав.

Нагадаємо, що у Росії за підпал військкомату у місті Луховиці (Московська область) 22- річного Кирила Бутиліна засудили до 13 років колонії суворого режиму. Російська феміда визнала його винним за статтями про теракт, заклики до тероризму та вандалізм на тлі політичної ворожнечі.

В РФ батька дівчинки, яка намалювала антивоєнний малюнок, засудили до 2 років в'язниці. За словами журналістів, росіянина Олексія Москальова звинуватили у дискредитації армії РФ. Його не було в суді на читанні вироку, бо чоловік втік із міста.