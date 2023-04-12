Від засудженого за підпал військкомату в РФ вимагали назвати Путіна "красенем"

Кирила Бутиліна засудили до 13 років колонії суворого режиму. У провину йому також ставилося і те, що він пофарбував ворота будівлі у кольори прапора України і наніс напис "Я не піду вбивати братів!"

Related video

22-річному жителю РФ Кирилові Бутиліну, якого засудили за те, що він підпалив військкомат, під час утримання в СІЗО погрожували за відмову назвати голову Кремля "красенем". Про це повідомляє Telegram-канал "Зона солідарності". Автори проекту називають його "горизонтальною ініціативою, яка надає підтримку переслідуваним за антивоєнні дії".

У провину Бутиліну також ставилося і те, що він пофарбував ворота будівлі в кольори прапора України і наніс напис "Я не піду вбивати братів!"

З листів чоловіка випливає, що коли він перебував у СІЗО у місті Коломна Московської області, місцеві правоохоронці викликали його та запропонували записати відеозвернення зі словами "Путін – красень". Після відмови поліцейські пояснили йому, що тепер доведеться відбувати 15-річний термін ув'язнення "в одиночці з педофілами", йому також погрожували, що за цей час він залишиться без зубів та ін.

За підпал військкомату у місті Луховиці (Московська область) Бутиліна засудили до 13 років колонії суворого режиму. Російська феміда визнала його винним за статтями про теракт, заклики до тероризму та вандалізм на тлі політичної ворожнечі.

Засуджений за підпал військкомату Кирило Бутилін

Чоловік знімав те, що робив, та публікували у Telegram-каналі. У своєму посту він пояснив, що підпалив військкомат у спробі знищити особисті справи призовників і цим перешкодити мобілізації.

Нагадаємо, що у ВП пояснили причину вбивства пропагандиста Татарського необхідністю у наборі російських "добровольців" на війну. На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, ліквідація пропагандиста Максима Фоміна (псевдонім "Владлен Татарський"), який раніше відбував тривалий термін за пограбування українського банку, в інтрсах Кремля.

Раніше повідомлялося, що окупанти мобілізують мешканців Маріуполя до своїх лав. Чоловіки-викладачі, які серед перших обзавелися російськими паспортами, підлягають мобілізації до лав ЗС РФ.