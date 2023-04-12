От осужденного за поджог военкомата в РФ требовали назвать Путина "красавчиком"

В вину Кириллу Бутылину вменялось и то, что он покрасил ворота здания в цвета флага Украины и нанес надпись "Я не пойду убивать братьев!"

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22-летнему жителю РФ Кириллу Бутылину, которого осудили за то, что он поджег военкомат, во время содержания в СИЗО угрожали за отказ назвать главу Кремля "красавчиком". Об этом сообщает Telegram-канал "Зона солидарности". Авторы проекта называют его "горизонтальной инициативой, оказывающей поддержку преследуемым за антивоенные действия".

В вину Бутылину также вменялось и то, что он покрасил ворота здания в цвета флага Украины и нанес надпись "Я не пойду убивать братьев!"

Из писем мужчины следует, что когда он находился в СИЗО в городе Коломна Московской области, местные правоохранители вызвали его предложили записать видеообращение со словами "Путин – красавчик". После отказа полицейские объяснили ему, что теперь придется отбывать 15-летний срок заключения "в одиночке с педофилами", ему также угрожали, что за это время он останется без зубов и пр.

За поджог военкомата в городе Луховицы (Московская область) Бутылина осудили на 13 лет колонии строго режима. Российская фемида признала его виновным по статьям о теракте, призывах к терроризму и вандализме на почте политической вражды.

Осужденный за поджег военкомата Кирилл Бутылин

Мужчина снимал то, что делал, и публиковали в Telegram-канале. В своем посте он объяснил, что поджог военкомат в попытки уничтожить личные дела призывников и тем самым помешать мобилизации.

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