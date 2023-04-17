Цена за молчание: в РФ журналиста приговорили к 25 годам тюрьмы за "фейки об армии РФ"

Наказание Владимиру Кара-Мурге назначено путем частичного составления сроков — 7 лет по делу о "фейках", три года по делу о "нежелательной" организации и 18 лет по делу о "государстве".

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Московский городской суд приговорил политика и журналиста Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает "Медиазона".

Обвинение требовало 25 лет

Владимира Кара-Мурзу судили по трем статьям Уголовного кодекса — о распространении "фейков" о российской армии, о деятельности "нежелательной" организации (через сотрудничество с фондом "Открытая Россия") и о "государственной измене".

Сторона обвинения настаивала именно на 25 годах лишения свободы.

Наказание назначено путем частичного составления сроков — 7 лет по делу о "фейках", 3 года по делу о "нежелательной" организации и 18 лет по делу о "государстве".

По словам адвокатов обвиняемого, у политика за год, который он находился под арестом, резко ухудшилось состояние здоровья, он похудел в СИЗО на 22 килограмма. Также у него диагностирована полинейропатия нижних конечностей, что могло стать следствием отравлений Кара-Мурзы в 2015 и 2017 годах.

Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь

Сам осужденный в последнем своем слове сказал, что суд над ним оставил позади суды над советскими диссидентами и напоминал суды в 30-х годах прошлого века по своей закрытости и требованию срока от обвинения.

"Я был уверен, что после двух десятилетий в российской политике; после всего, что я увидел и пережил, меня уже ничего не удивит. Должен признаться, что я ошибался. В совершенном должны каяться преступники. Я ведь в тюрьме за свои политические". взгляды За выступления против войны в Украине За многолетнюю борьбу с диктатурой Путина. Я не только не раскаиваюсь ни в чем из этого — я этим горжусь. А обвиняю себя только в одном: что за годы своей политической деятельности не сумел убедить достаточно моих земляков и политиков демократических стран в том, какую опасность несет для России и мира нынешний режим в Кремле. Сегодня это очевидно всем, но страшной ценой – ценой войны", — сказал Кара-Мурза.

Он добавил, что еще в прошлом году знал о том, каким будет ему приговор и потому не просил у суда оправдать его.

"Такая сейчас в России цена за немолчание. Но я знаю и то, что наступит день, когда мрак над нашей страной развеется. Когда черное назовут черным, а белое белым; когда на официальном уровне будет признано, что дважды два — это четыре; когда войну назовут войной, а узурпатора узурпатором, и когда преступниками признают тех, кто разжигал и развязывал эту войну, а не тех, кто пытался ее остановить. Я верю в наших людей. Я верю, что мы сможем пройти этот путь", — сказал осужденный.

Кто такой Владимир Кара-Мурза

41-летний Владимир Кара-Мурза – российский оппозиционный политик, тележурналист, режиссер, публицист. Бывший председатель совета "Фонда Бориса Немцова за свободу". С 7 сентября 2019 по 26 февраля 2022 ведущий программы "Грани недели" на радио "Эхо Москвы".

Автор многочисленных публикаций в российской и мировой печати, колумнист интернет-издания Ежедневный журнал. Член Союза журналистов России, вел еженедельную англоязычную колонку Spotlight on Russia с анализом политической ситуации в России на сайте американского журнала "World Affairs", лауреат премии имени Вацлава Гавела. Критиковал Путина, участвовал в протестах "За честные выборы".

22 апреля 2022 г. против него в РФ возбудили дело по ст. 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). По версии следствия, Кара-Мурза совершил преступление 15 марта 2022 года, выступая в Палате представителей штата Аризона: "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом правдивых сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации для бомбардировок объектов социальной инфраструктуры, в частности роддомов, больниц и школ, а также о применении других запрещенных средств и методов ведения войны во время проведения "СВО" на территории Украины, чем нанес существенный вред интересам Российской Федерации".

Политик своей вины не признал.

Напомним, что в России за поджог военкомата в городе Луховице (Московская область) 22-летнего Кирилла Бутылина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Российская фемида признала его виновным по статьям о теракте, призывах к терроризму и вандализме на фоне политической вражды.

В РФ отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к 2 годам тюрьмы. По словам журналистов, россиянина Алексея Москалева обвинили в дискредитации армии РФ. Его не было в суде на чтении приговора, потому что мужчина сбежал из города.