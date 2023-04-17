"Будет проявление экстремизма": в РФ призвали подготовиться к диверсиям перед контрнаступлением ВСУ

Вражеский военный Виталий Киселев посоветовал всем службам и захватчикам готовиться к заходу украинских ДРГ. Он считает, что бойцы будут искать взрывчатку, спрятанную СБУ.

Related video

Украина планирует привлечь диверсионно-разведывательные группы перед контрнаступлением Вооруженных сил. Об этом предупредил россиян полковник Виталий Киселев, сообщили 17 апреля в ТАСС.

"Будет проявление экстремизма: на наши территории будут заходить диверсионные группы, которые будут подходить к схронам с боеприпасами, со взрывчаткой, которые сотрудники Службы безопасности Украины прятали на освобожденной территории, а также будут проводить диверсии", — заявил Киселев.

Он призвал обратить на это внимание сотрудников всех российских служб и военных. По его словам, Минобороны Украины якобы наращивает темпы мобилизации для контрнаступления ВСУ. Полковник считает, что защитники готовятся нанести удар по всей линии столкновения с оккупантами.

Напомним, российские СМИ сообщили, что российского журналиста приговорили к 25 годам лишения свободы. Такое наказание назначил суд за распространение "фейков" о ВС РФ, сотрудничество с "нежелательной" организацией и "государственную измену". Осужденный признался в любви к своей стране во время произнесения последнего слова.

Вчера 16 марта стало известно об отказе Хорватии в политическом убежище пяти чеченцам. Беженцы хотели уехать из России в Европу и избежать мобилизации, но теперь могут быть депортированы в страну-агрессорку.