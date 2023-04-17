Хорватия отказала в убежище пяти чеченцам, которые хотели сбежать от мобилизации в Европу

Уроженцы Чечни уехали из РФ через Турцию и планировали отправиться в европейские страны, однако были задержаны в Хорватии. Несмотря на их нежелание воевать с украинцами, мигрантов могут депортировать в Россию.

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Представитель "Ассамблеи чеченцев Европы" Иса Дадуев рассказал, что хорватский суд отказал пяти уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Об этом известно из материала "Кавказ. Реалии", опубликованного 16 марта.

Несколько десятков чеченцев были задержаны еще в начале ноября. Они выехали из РФ через Турцию и оказались транзитом в Хорватии, откуда планировали отправиться в другие страны Европы.

По данным "Ассамблеи чеченцев Европы", одного из беженцев избили правоохранители в аэропорту. Пострадавший был отправлен в лагерь для мигрантов, где он провел несколько дней в одиночной камере.

"Переводчики, участвовавшие в суде, рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение", — заявил Дадуев.

Редакция сообщила, что среди причин эмиграции чеченцы назвали нежелание участвовать в войне против Украины. В настоящее время беженцы находятся в центре для мигрантов, окончательное решение Хорватии по поводу их перемещения неизвестно. Уроженцев Чечни могут выпустить для проезда в другую страну или депортировать в Россию.

Напомним, в начале апреля журналисты сообщили, что Хорватия готова принять раненых защитников Украины на лечение и реабилитацию.

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