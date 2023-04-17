Хорватія відмовила у притулку п'ятьом чеченцям, що хотіли втекти від мобілізації у Європу

Уродженці Чечні виїхали з РФ через Туреччину та планували вирушити до європейських країн, однак були затримані у Хорватії. Попри їхнє небажання воювати з українцями, мігрантів можуть депортувати у Росію.

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Представник "Асамблеї чеченців Європи" Іса Дадуєв розповів, що хорватський суд відмовив п’ятьом уродженцям Чечні у статусі політичних біженців та наданні міжнародного захисту. Про це відомо з матеріалу "Кавказ. Реалії", опублікованого 16 березня.

Кілька десятків чеченців затримали ще на початку листопада. Вони виїхали з РФ через Туреччину та опинилися транзитом у Хорватії, звідки планували вирушити до інших країн Європи.

За даними "Асамблеї чеченців Європи", одного з біженців побили правоохоронці в аеропорту. Постраждалого відправили до табору для мігрантів, де він провів кілька днів в одиничній камері.

"Перекладачі, які брали участь у суді, розповіли, що відмова була винесена без будь-яких доказів, і заснована на одних припущеннях, що претенденти на захист є ісламістськими екстремістами. Дуже упереджене рішення", — заявив Дадуєв.

Редакція повідомила, що серед причин еміграції чеченці назвали небажання брати участь у війні проти України. Нині біженці перебувають у центрі для мігрантів, остаточне рішення Хорватії щодо їх переміщення невідоме. Уродженців Чечні можуть випустити для проїзду в іншу країну або депортувати в Росію.

Нагадаємо, на початку квітня журналісти повідомили, що Хорватія готова прийняти поранених захисників України на лікування та реабілітацію.

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