Хорватія прийме на лікування поранених українських військових, — міністр

За інформацією журналістів, у європейській країні наразі працюють два чинні реабілітаційні центри, які готові прийняти перших 20 поранених бійців ЗСУ.

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Хорватія готова прийняти поранених українських військових для лікування і реабілітації в місцевих лікарнях. Про це заявив сьогодні міністр у справах ветеранів Томо Медвед, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Повідомляється, що минулої п'ятниці 31 березня Медвед прибув до України разом з прем'єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем, щоб взяти участь у церемоніальних діях із нагоди річниці звільнення Бучі від російських окупантів.

Після проведення зустрічі з українськими чиновниками він повідомив журналістам, що Хорватія пропонує взяти на реабілізацію та проходження лікування у Хорватії українських бійців.

"Ми очікуємо, що Україна підготує перших 20 поранених військових, яких відправлять на лікування до наших лікарень. А після одужання їх буде додано до програми реабілітації в наших ветеранських центрах", — повідомив Медвед.

Відомо, що зараз у Хорватії діють два спеціалізовані реабілітаційні центри для ветеранів війни за незалежність 1991-1995 рр., і планується відкриття ще двох.

Візит делегації Хорватії в Київ

31 березня у річницю деокупації Бучі президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Хорватії та іншими політиками з країн ЄС у межах саміту "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні".

У складі хорватської делегації до Києва прибули прем'єр-міністр Андрій Пленкович, віцепрем'єр Томо Медвед та пані посол країни Аніца Джаміч.

У процесі зустрічі український лідер подякував прем'єру Хорватії Андрію Пленковичу за допомогу в розмінуванні. Сторони також обговорили санкційний тиск на країну-агресора та створення спецтрибуналу.

Андрій Пленкович заявив, що бачить в якості головних компонентів для майбутньої перемоги України готовність українців далі захищатися, єдність західних партнерів та постійну фінансову та військову підтримку Заходу для України.

У липні 2022 року стало відомо, що глава Міноборони США Ллойд Остін схвалив лікування поранених бійців ЗСУ в американському військовому шпиталі у місті Ландштуль в Німеччині.

Раніше Фокус писав, що наприкінці вересня 2022 року Ізраїль прийняв на лікування перших українських військових з ампутаціями рук. В ізраїльські клініки пообіцяли прийняти приблизно 20 постраждалих з ампутаціями кінцівок, які потребують комплексної реабілітації та потребують протезування.