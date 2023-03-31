Справедливість для українців: Зеленський та прем'єр Хорватії обговорили спецтрибунал для РФ (відео)

Під час зустрічі український лідер подякував хорватському чиновнику за допомогу у розмінуванні. Також порушувалося питання, як посилити санкційний тиск на РФ.

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У п'ятницю, 31 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою уряду Хорватії Андрієм Пленковичем, під час якої сторони обговорили санкційний тиск на Росію та роботу над створенням спецтрибуналу. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Відомо, що зустріч розпочалася з подяки Зеленського прем'єр-міністру Хорватії за візит та участь у Бучанському саміті у річницю звільнення Бучі від агресії РФ.

"Ми друзі, ми відчуваємо це. Це дуже важливо для наших народів", – сказав президент, зазначивши високий рівень двосторонніх відносин між Україною та Хорватією.

Президент України розповів главі уряду Хорватії про ситуацію на фронті, наголосив на важливості допомоги, наданій Україні з боку його країни та обговорив можливість її продовження.

Крім того, на зустрічі обговорили питання взаємодії між країнами на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України.

За інформацією прес-служби президента, сторони також обговорили питання посилення санкційного тиску на країну-агресора та приділили особливу увагу спільній роботі щодо створення спеціального трибуналу для розслідування військових злочинів Росії проти України.

Зустріч Зеленського з Пленковичем

Зеленський наголосив у розмові на важливості взаємодії у питаннях післявоєнного відновлення звільнених від окупації агресора територій України.

"Для людей дуже важлива справедливість. Українці втратили багато рідних та близьких, своїх знайомих за минулий рік. І дуже важливо дійти до кінця та мати результати правосуддя", — наголосив він.

Зазначивши лідерство Хорватії у гуманітарному розмінуванні, президент України привітав намір Загреба провести відповідну міжнародну донорську конференцію восени цього року.

Наприкінці зустрічі Зеленський висловив подяку главі уряду Хорватії за надання Україні статусу кандидата у члени ЄС та особливу участь у цьому процесі Андрія Пленковича.

Нагадаємо, 29 березня стало відомо, що Хорватія найближчим часом передасть Україні вертольоти Мі-8.

Раніше, в середині лютого, стало відомо, що Хорватія розпочала операцію з відправки в Україну 14 транспортних вертольотів.