Справедливость для украинцев: Зеленский и премьер Хорватии обсудили спецтрибунал для РФ (видео)

В ходе встречи украинский лидер поблагодарил хорватского чиновника за помощь в разминировании. Также поднимался вопрос, как усилить санкционное давление на РФ.

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В пятницу, 31 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой правительства Хорватии Андреем Пленковичем, в ходе которой стороны обсудили санкционное давление на Россию и работу над созданием спецтрибунала. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

Сообщается, что встреча началась с выражения благодарности Зеленского премьер-министру Хорватии за визит и участие в Бучанском саммите в годовщину освобождения Бучи от агрессии РФ.

"Мы друзья, мы чувствуем это. Это очень важно для наших народов", – сказал президент, отметив высокий уровень двусторонних отношений между Украиной и Хорватией.

Президент Украины рассказал главе правительства Хорватии о ситуации на фронте, отметил важность помощи, оказанной Украине со стороны его страны и обсудил возможность ее продолжения.

Кроме того на встрече обсудили вопрос взаимодействия между странами на пути европейской и евроатлантической интеграции Украины.

По информации пресс-службы президента, стороны также обсудили вопросы усиления санкционного давления на страну-агрессора и уделили особое внимание совместной работе по вопросу создания специального трибунала для расследования военных преступлений России против Украины.

Встреча Зеленского с Пленковичем

Зеленский подчеркнул в беседе важность взаимодействия в вопросах послевоенного восстановления освобожденных от оккупации агрессора территорий Украины.

"Для людей очень важна справедливость. Украинцы потеряли много родных и близких, своих знакомых за прошлый год. И очень важно дойти до конца и иметь результаты правосудия", — подчеркнул он.

Отметив лидерство Хорватии в гуманитарном разминировании, президент Украины приветствовал намерение Загреба провести соответствующую международную донорскую конференцию осенью этого года.

В конце встречи Зеленский выразил благодарность главе правительства Хорватии за предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС и особенное участие в этом процессе Андрея Пленковича.

Напомним, 29 марта стало известно, что Хорватия в ближайшее время передаст Украине вертолеты Ми-8.

Ранее, в середине февраля, стало известно, что Хорватия начала операцию по отправке в Украину 14 транспортных вертолетов.