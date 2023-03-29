Вертолеты Ми-8 очень скоро прибудут в Украину, — министр обороны Хорватии

По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, Хорватия, как страна, пережившая войну, особенно заинтересована в помощи Киеву.

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Сегодня, 29 марта, министр обороны Хорватии Марио Баножич подтвердил, что Хорватия в ближайшее время готова передать Украине вертолеты Ми-8. Об этом Баножич заявил в ходе совместного брифинга с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым в Одессе, пишет odessa.online.

По словам Резникова, Хорватия, как страна "сама пережившая войну, с первого дня поддерживает Украину и оказывает как политическую, так и военную и экономическую помощь".

"Мы обсуждали наши приоритеты, помощь Хорватии в противовоздушной обороне, опыт разминирования", — сообщил он.

На брифинге журналисты уточнили у Баножича о планах передать ВСУ вертолеты Ми-8, на что министр сообщил, что вертолеты являются одним из направлений военной помощи Хорватии для поддержки Украины и что вопрос с передачей аппаратов Киеву будет решаться очень скоро.

"Вся Европа должна знать, что падающие в Украине российские ракеты падают рядом с нашими домами. Поэтому очень важна поддержка Украины и осуждение ничем не спровоцированной агрессии России", — заявил министр обороны Хорватии.

Напомним, еще в ноябре 2022 года появились сведения о том, что Хорватия планирует передать для ВСУ 14 вертолетов Ми-8 и Ми-8МТВ в случае, если это решение одобрит местное правительство.

Первая информация о подготовке к отправке Хорватией вертолетов Ми-8 в Украину появилась в конце февраля текущего года. Тогда стало известно, что 7 вертолетов частично разберут и доставят в Украину по суше, остальные 7 полетят из Польши.