Вертольоти Мі-8 дуже скоро прибудуть до України, — міністр оборони Хорватії

За словами голови Міноборони України Олексія Резнікова, Хорватія як країна, яка пережила війну, особливо зацікавлена в допомозі Києву.

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Сьогодні, 29 березня, міністр оборони Хорватії Маріо Баножич підтвердив, що Хорватія найближчим часом готова передати Україні вертольоти Мі-8. Про це Баножич заявив у ході спільного брифінгу з головою Міноборони України Олексієм Резніковим в Одесі, пише odessa.online.

За словами Резнікова, Хорватія як країна, яка "сама пережила війну, з першого дня підтримує Україну та надає як політичну, так і військову й економічну допомогу".

"Ми обговорювали наші пріоритети, допомогу Хорватії в протиповітряній обороні й досвід розмінування", — повідомив він.

На брифінгу журналісти запитали в Баножича про плани передати ЗСУ вертольоти Мі-8, на що міністр повідомив, що вертольоти є одними з напрямків військової допомоги Хорватії для підтримки України та що питання з передачею апаратів Києву вирішуватиметься дуже скоро.

"Уся Європа повинна знати, що російські ракети, що летять в Україну, падають поряд із нашими домівками. Тому дуже важлива підтримка України та засудження нічим не спровокованої агресії Росії", — заявив міністр оборони Хорватії.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року з'явилися відомості про те, що Хорватія планує передати для ЗСУ 14 вертольотів Мі-8 і Мі-8МТВ у разі, якщо це рішення схвалить місцевий уряд.

Перша інформація про підготовку до відправки Хорватією гелікоптерів Мі-8 в Україну з'явилася наприкінці лютого цього року. Тоді стало відомо, що 7 вертольотів частково розберуть і доставлять в Україну суходолом, решта 7 полетять із Польщі.