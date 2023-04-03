Хорватия примет на лечение раненых украинских военных, — министр

По информации журналистов, в европейской стране есть два действующих реабилитационных центра, которые готовы принять первых 20 раненых бойцов ВСУ.

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Хорватия готова принять раненых украинских военных для прохождения лечения и реабилитации в местных больницах. Об этом заявил сегодня министр по делам ветеранов Томо Медвед, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Сообщается, что в минувшую пятницу 31 марта Медвед прибыл в Украину вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, чтобы принять участие в церемониальных действиях по случаю годовщины освобождения Бучи от российских оккупантов.

После проведения встречи с украинскими чиновниками он сообщил журналистам, что Хорватия предлагает взять на реабилизацию и прохождение лечения в Хорватии украинских солдат.

"Мы ожидаем, что Украина подготовит первых 20 раненых бойцов, которых отправят на лечение в наши больницы. А после выздоровления они будут включены в программу реабилитации в наших ветеранских центрах", — сообщил Медвед.

Известно, что в настоящее время в Хорватии действуют два специализированных реабилитационных центра для ветеранов войны за независимость 1991-1995 гг, и планируется открытие еще двух.

Визит делегации Хорватии в Киев

31 марта в годовщину деоккупации Бучи, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Хорватии и другими политиками из стран ЕС в рамках саммита "Буча — ответственность России за преступления в Украине".

В составе хорватской делегации в Киев прибыли премьер-министр Андрей Пленкович, вице-премьер Томо Медвед и посол страны Аница Джамич.

В ходе встречи украинский лидер поблагодарил премьера Хорватии Андрея Пленковича за помощь в разминировании.

Стороны обсудили санкционное давление на страну-агрессора и создание спецтрибунала.

Андрей Пленкович заявил, что видит ключевыми компонентами для будущей победы Украины готовность украинцев дальше защищаться, единство западных партнеров и постоянную финансовую и военную поддержку Запада для Украины.

В июле 2022 года стало известно, что глава Минобороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых бойцов ВСУ в американском военном госпитале в городе Ландштуль в Германии.

Ранее Фокус писал, что в конце сентября 2022 года Израиль принял на лечение первых украинских военных с ампутациями рук. В израильские клиники обещали принять около 20 пострадавших с ампутациями конечностей, требующих комплексной реабилитации и нуждающихся в протезировании.