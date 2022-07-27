Раненных украинских солдат будут лечить в Германии, — Минобороны США

Медпомощь будет оказываться одновременно до 18 раненым солдатам в медцентре города Ландштуль, где многие годы помогают американским военнослужащим с боевыми ранениями.

Глава Минобороны США Ллойд Остин одобрил лечение раненых бойцов ВСУ в американском военном госпитале в Германии. Эта информация содержится в служебной записке, передает CNN.

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Такая инициатива позволит лечить украинских военнослужащих в американском военном госпитале впервые с начала масштабного вторжения РФ. Медпомощь будет оказываться одновременно до 18 раненым солдатам в Региональном медицинском центре города Ландштуль (в федеральной земле Рейнланд-Пфальц), где на протяжении многих лет лечат американских военнослужащих с боевыми ранениями.

В служебной записке говорится о том, что в конце мая министр обороны Остин устно распорядился о начале лечения украинских военнослужащих, а 29 июня решение было оформлено в меморандуме.

Сообщается, что цель составленного меморандума — в том, чтобы устранить любые бюрократические преграды и разрешить лечение военных ВСУ, если в Украине или в соседних странах не будет доступных медицинских учреждений.

Вместе с тем, несмотря на то, что этот план был одобрен около месяца тому назад, медцентр в Ландштуле все еще не начал принимать украинских военнослужащих.

Напомним, что в США бесплатно протезируют бойцов ВСУ, которые потеряли ноги или руки в боях. По словам протезиста из Limb Lab Джейкоба Градинара, остаться без какой-либо из конечностей — это все равно, что потерять близкого друга или родственника.

Ранее Фокус сообщал, что 17-летний Мэтью Гейлинг из Нью-Йорка собрал 54 мешка медпомощи для украинских военных на передовой.